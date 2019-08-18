محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»
تحرير:إسلام عبدالخالق
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ممدوح غراب محافظ الشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
وأشار محافظ الشرقية، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إلى أن الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، كلف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، إذ جرى سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية وعدد من المنازل
وأشار محافظ الشرقية، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إلى أن الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، كلف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، إذ جرى سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية وعدد من المنازل المجاورة، وكذلك سحب عينات من محطة تحلية رفع «الزراعة».
كما جرى سحب عينات من المياه الجوفية بالقرية، وسحب وجبة غذائية كاملة من وجبات الحفل، وإرسالها للمعمل المشترك بالزقازيق والمعامل المركزية بالقاهرة، وذلك لتحليلها والتأكد من صلاحيتها والتعرف على السبب الرئيسي وراء تسمم الأهالي.
وجرى ضبط والد العروس والطباخ الذي أعد الوجبات، حيث تبين إعداد الطعام وتجهيزه قبل أكثر من 10 ساعات من بداية الحفل، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.