جريمة

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
ممدوح غراب محافظ الشرقية
ممدوح غراب محافظ الشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
وأشار محافظ الشرقية، في بيانٍ له، اليوم الأحد، إلى أن الدكتور خالد فوزي، وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، كلف مدير عام الطب الوقائي بالمديرية، باصطحاب فريق من إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، إذ جرى سحب عينات مياه مرشحة من منازل الحالات المصابة بالقرية وعدد من المنازل
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المستشار-حسن-فريد

بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
الرضاعة-الطبيعية

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (1)

مصرع 3 فتيات وإصابة 8 أشخاص آخرين في حادث بالمنيا

لقيت 3 فتيات مصرعهن وأصيب 8 آخرون في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، وأزيلت آثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع متوفيات ومصابين. وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم 8357 س-ر ميكروباص "أجرة"، أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.
قتل

بسبب الغيرة.. مراهقة تذبح شقيقتها في عشة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية لغز ذبح «طفلة العشة» التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات والعثور عليها مذبوحة من الرقبة في عشة مقابلة لمنزل أسرتها بقرية أبو عشري التابعة لمركز بلقاس، الخميس الماضي، وتبين أن وراء الجريمة شقيقتها الكبرى المراهقة، إذ ذبحتها للتخلص منها، لغيرتها من اهتمام أبويها بالطفلة أكثر منها، وتحميلها مسؤولية رعايتها أثناء تغيبهما عن المنزل ولومهما الدائم لها إذا أصاب الصغيرة أي مكروه أو اشتكت لهما منها، حتى وصل الأمر لمعاقبتها بالضرب بسبب الطفلة.
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اختناق- من -الغاز

تسمم 35 مواطن «كلوا لحمة» في حفل زفاف بالشرقية

أصيب أكثر خمسة وثلاثون مواطنًا، أغلبهم من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر تناول وجبات غذائية عبارة «لحوم» في حفل زفاف بالقرية، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة

3 سنوات مشدد لعامل هتك عرض طفل في دار رعاية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، بمعاقبة عامل في دار «نور الرحمن» لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه في القضية رقم 5896 جنايات أول العاشر من رمضان، بالتعدي جنسيا على طفل معاق بالدار، بالكاد أتم عامه الثاني عشر، وذلك بعدما استغل إعاقته واستدرجه إلى مكان خال بالدار.
محكمة

المشدد 5 سنوات لعجوز اغتصب طفلة بالعاشر

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم السبت، على مهندس ديكور بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه في القضية رقم 5905 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بالتعدي جنسيا على زميلة طفلته، طالبة في الصف الثالث الابتدائي، وذلك في أثناء تواجدها للمذاكرة مع ابنته في منزله بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، إذ استدرجها إلى غرفته وعاشرها معاشرة الأزواج.
جثة-طفل

الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
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