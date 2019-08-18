رياضة

أشلي كول يعلن الاعتزال: حان الوقت لتعليق حذائي

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
أشلى كول
أشلى كول
أعلن أشلي كول اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد، لينهي مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا. ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا. وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب". وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال، قائلا: "إنه مشوار رائع ومذهل".
وأكمل كول: "عندما كنت طفلا، لم أكن أتوقع أن أكون لاعبا محترفا، لكنني إذا نظرت إلى الوراء، فإنه يمكنني القول بأني لعبت في كأس العالم أكثر من مرة وشاركت في مباريات نهائية بدوري الأبطال، والتتويج بالدوري الإنجليزي عدة مرات". وعن مبارياته الدولية مع المنتخب الإنجليزي، قال: "ربما لم أفهم كيفية اللعب في المباريات
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