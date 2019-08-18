السعودية تعتزم تأسيس أكاديميتين للفنون والموسيقى

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الجمهور السعودي

وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتأسيس أكاديميتين للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة بالمملكة؛ تختص الأولى بالتراث والفنون التقليدية والحرف، والثانية بالموسيقى. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وستستقبل الأكاديمية الخاصة بالموسيقى ألف طالب ومتدرب، ابتداءً من العام 2021. وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ27 التي أعلنتها الوزارة، كحزمة أولى، سعياً من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة. وقال ابن عبد الله بن فرحان: "المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني..