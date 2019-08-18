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السعودية تعتزم تأسيس أكاديميتين للفنون والموسيقى

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
الجمهور السعودي
الجمهور السعودي
وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتأسيس أكاديميتين للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة بالمملكة؛ تختص الأولى بالتراث والفنون التقليدية والحرف، والثانية بالموسيقى. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وستستقبل الأكاديمية الخاصة بالموسيقى ألف طالب ومتدرب، ابتداءً من العام 2021. وتأتي الأكاديميتان ضمن المبادرات الـ27 التي أعلنتها الوزارة، كحزمة أولى، سعياً من الوزارة لرفد القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة. وقال ابن عبد الله بن فرحان: "المملكة غنية بالفنون الثرية والمتنوعة وبالمواهب والإنتاج الفني..
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جيهان-نصر

جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
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حمو-بيكا

بعد حمو بيكا.. «الموسيقيين» تمنع التعامل مع هؤلاء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، اليوم الخميس، قرارا بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات، دون أن توضح حجم تلك التعاملات، وما إذا كانت تقصد إحياء الحفلات فقط، أم أيضًا إصدار الألبومات والمشاركة في الفعاليات الفنية الأخرى. وضمت قائمة "الممنوعين" أسماء سبق أن طرحت في قرار سابق، ومنهم: "حمو بيكا، مجدي شطة" إضافة إلى أشخاص جدد وهم: "كزبرة وحنجرة، فرقة الصواريخ، العفاريت، العصابة، بصلة، الزعيم، وزة، عمرو حاحا، الديزل، علاء فيفتي، فريق الكعب العالي، شواحة، أبو ليلة".
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

بدء عرض الفيل الأزرق 2 بالأردن ولبنان أول أيام العيد

يبدأ عرض فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبدالعزيز، فى لبنان والأردن من أول أيام عيد الأضحى المقبل، بعدما طرح بالفعل في دور السينما بالسعودية والإمارات وسوريا، بالتزامن مع عرضه فى السينمات المصرية يوم الخميس الماضى، وفق الشركة المنتجة. واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات كبيرة خلال الأيام التى عرض فيها حتى الآن، حيث وصلت إيراداته إلى 22 مليونا و56 ألف جنيه فى شباك التذاكر، ومن المقرر أن ترتفع هذه الإيرادات بشكل كبير مع حلول عيد الأضحى الذى يعد من المواسم الأبرز فى العام.
سامو-زين-2

سامو زين يطلق كليب أغنيته الجديدة «حب حب» (فيديو)

أطلق الفنان سامو زين، فيديو كليب أغنيته الجديدة "حب حب"، اليوم الإثنين، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات "يوتيوب"، تعامل سامو في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين والتوزيع الموسيقي لأسامة عبدالهادي أما كليب فيديو فهو من إخراج إسماعيل الأرباس. وقد شوق سامو زين جمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال نشره غلاف الأغنية، بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

عرض خاص لـ«الفيل الأزرق 2» في السعودية الجمعة

يبدأ عرض فيلم الفيل الأزرق الجزء الثاني، في دور العرض الخليجية، غدًا الخميس، وذلك بالتزامن مع عرضه في مصر، كما ستشهد إحدى صالات السينما بالسعودية، عرضا خاصا للفيلم بحضور أبطاله يوم الجمعة المقبل. الفيلم يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم كريم عبدالعزيز، إضافة إلى "هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا"، ومعهم أيضًا الفنانة الشابة تارا عماد، والعمل من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، وقد نجح الجزء الأول من الفيلم في تحقيق إيرادت كبيرة.
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