مدبولي: تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة 19 مترا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٥ م

ميدان التحرير

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود مشروعات تطوير "القاهرة التاريخية"، التي تقوم بها الحكومة حاليا. وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، أن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، وأن الحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.

وأضاف أن هناك تكليفا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير "القاهرة التاريخية"، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية خلال العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى في المحافظة، خاصة المتعلقة