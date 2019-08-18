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مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.  وطالب الأردن إسرائيل بالوقف
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143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.
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الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
السودان (2)

اختيار 5 مرشحين لعضوية المجلس السيادي في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان وضعها لأسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي، وفقا لمصادر. وأوضحت المصادر أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والصحفي محمد الفكي والأكاديمي صديق تاور والقانوني طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة، بحسب "سكاي نيوز". يأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، والذي أحال السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.
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قوات الاحتلال الإسرائيلي

طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على شمال غزة

شن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات عدة على مناطق شمال غزة، وذلك وفق ما أدلى به شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الطيران الإسرائيلي شن غارة شمال قطاع غزة، بعد محاولة شبان اجتياز الحدود والوصول إلى الأراضي الإسرائيلية شرق بيت لاهيا، وأن هناك أنباء عن مقتل فلسطينيين في أثناء محاولتهم التسلل من قطاع غزة إلى إسرائيل. وصرح الناطق الرسمي باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "قوات الجيش رصدت مشتبها فيهم وهم مسلحين بالقرب من السياج الأمني شمال قطاع غزة، وأن مروحية حربية ودبابة أطلقت باتجاههم النار".
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عملية دهس في بيت لحم وجيش الاحتلال يقتل المنفذ

أفادت "سكاي نيوز عريبة"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة، بوقوع عملية دهس بالقرب من مستوطنة العازار جنوب بيت لحم، مشيرة إلى أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار على السائق ما أسفر عن مقتله. فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة إسرائيليين في حالة خطيرة، جراء عملية الدهس. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أول أيام عيد الأضحى، باحات المسجد الأقصى لتفريق آلاف المصلين المحتشدين لتأدية الصلاة، في محاولة لتفريقهم لتمكين المستوطنين من اقتحام باحات الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، ما أسفر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق.
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إسرائيل تسمح لرشيدة طليب بزيارة عائلتها في الضفة

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسمح لنائبة الكونجرس الأمريكي، رشيدة طليب، بزيارة عائلتها في الضفة الغربية، بحسب "فرانس برس". وقررت إسرائيل أمس الخميس أنها ستمنع زيارة مقررة لطليب ونائبة ديموقراطية ثانية هي إلهان عمر لتأييدهما مقاطعة إسرائيل، بعد تلقي طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الصدد. وأرسلت طليب ليل الخميس الجمعة طلبا خطيا إلى السلطات الإسرائيلية للسماح لها بزيارة عائلتها وتحديدا جدتها المقيمة في قرية بت عور الفوقا قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
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بزعم عملية طعن.. قتيل وجريحان برصاص الاحتلال في القدس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مدينة القدس المحتلة، على أثر عملية طعن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن شابين فلسطينيين قاما بنتفيذها، بحسب "سكاي نيوز". وفند شهود عيان ادعاءات الجيش الإسرائيلي وأكدوا أنه لم تكن هناك عملية طعن، وأوضحوا أن مستوطنا حاول اقتحام المسجد الأقصى، وعندما حاول الحراس منعه، قام بإطلاق النار على قدم الحارس، بحسب "روسيا اليوم". وأضاف الشهود أن شرطة الاحتلال قامت بإطلاق النار باتجاه الحرس ما تسبب بإصابة أحد عناصرها بالخطأ.
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