مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف