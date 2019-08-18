الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تحرير:أحمد بركات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٨ م

اتحاد الكرة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.

بينما أعلنت أندية الاتحاد وسموحة وإف سى مصر، ترشيح محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالإضافة إلى نادي طنطا، كما اختار المصرى والإسماعيلى حمادة المصرى ممثلًا للناديين. واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الأندية، على تشكيل لجنة ثلاثية لمراجعة