طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

طارق يحيى

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي