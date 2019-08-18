رياضة

طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
طارق يحيى
طارق يحيى
اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
وأعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن وصول المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي
اقرأ المزيد
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
أشلي كول‎

أشلي كول يعلن الاعتزال: حان الوقت لتعليق حذائي

أعلن أشلي كول اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد، لينهي مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا. ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا. وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب". وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال، قائلا: "إنه مشوار رائع ومذهل".
اقرأ المزيد من الأخبار
ميتشو

الكشف عن تفاصيل عقد «ميتشو» لقيادة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، اتفق على التفاصيل الأولية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن المدرب الصربي يصطحب 3 مدربين لمعاونته في القيادة الفنية، كما أنه أحضر مدربًا مساعدًا، ومدربًا لحراس المرمى ومحلل أداء، وقال المصدر إن عقد المدير الفني الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، وإن راتب ميتشو وجهازه المعاون قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا، مع تحمل الزمالك الشرط الجزائي.
ميتشو 3

جلسة بين مرتضى منصور ومدرب الزمالك الجديد

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد، وذلك تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض. وقال مرتضى في تصريحات نشرها النادي الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إنه سيعقد جلسة مع المدرب الصربي اليوم؛ وذلك لحسم كل التفاصيل حول إتمام التعاقد. وكان رئيس الزمالك قد أعلن عن تولي «ميتشو» تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربًا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

أول تصريح من مرتضى منصور بعد وصول ميتشو القاهرة

علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على وصول الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني السابق لفريق أورلاند بايرتس، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد؛ وذلك للإعلان رسميا عن توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وكتب مرتضى منصور عبر حسابه الرسمي على موع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد: «إلى الكدابين مروجي الشائعات.. ميتشو ووكيله وصل مطار القاهرة منذ دقائق كما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أول من أمس.. أين حمرة الخجل أيها المرتزقة المأجورون؟».
ميتشو

مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org