143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٤ م

سيول في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.

وأوضح أن ولاية الخرطوم أكثر المناطق تأثرًا، مؤكدًا انهيار ألف منزل كليًا بالخرطوم و500 مرحاض، مرجحًا ظهور حالات إصابة بالإسهال، نافيًا فى نفس الوقت وجود أى حالات حاليًا بمنطقة جنوب الحزام بالخرطوم، ووصف الحالات بالعادية.وأكد محاصرة المياه لـ 600 منزل بمنطقة الحمرة بشمال كردفان الأمر الذى حال دون وصول