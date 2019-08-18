موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

مارتن لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.

إقالة لاسارتي بسبب الخروج من كأس مصر ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "موت وخراب ديار"، لأن النادي الأهلي سيتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الأورجواياني وجهازه المعاون، والذي تقدر قيمته بثلاثة أشهر من راتبه الشهري البالغة قيمته 120 ألف دولار أي أن خزينة النادي ستتحمل 360 ألف دولار ما يقرب من 6