رياضة

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
إقالة لاسارتي بسبب الخروج من كأس مصر ينطبق عليها المثل الشعبي القائل "موت وخراب ديار"، لأن النادي الأهلي سيتحمل قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب الأورجواياني وجهازه المعاون، والذي تقدر قيمته بثلاثة أشهر من راتبه الشهري البالغة قيمته 120 ألف دولار أي أن خزينة النادي ستتحمل 360 ألف دولار ما يقرب من 6
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الزمالك-وديكيدها‎ (1)

طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
اتحاد-الكرة

الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
أشلي كول‎

أشلي كول يعلن الاعتزال: حان الوقت لتعليق حذائي

أعلن أشلي كول اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد، لينهي مسيرة حافلة مع الساحرة المستديرة التي استمرت لمدة 20 عاما تقريبا. ويعد كول أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب المحلية مع الأندية التي قام بتمثيلها في إنجلترا، كما يعتبر أكثر المدافعين مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب إنجلترا. وقال صاحب الـ38 عاما في تصريحات أدلى بها لشبكة (سكاي سبورتس): "بعد دراسة جادة، حان الوقت لتعليق حذائي وبدء فصل آخر في مشواري الرياضي، الذي آمل أن يكون في مجال التدريب". وردا على سؤال حول مسيرته الاحترافية، التي بدأت مع فريق أرسنال، قائلا: "إنه مشوار رائع ومذهل".
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لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
لاسارتى

أول تعليق من لاسارتي على ترشحه لتدريب يونيفرسيداد

كشف مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تواصل نادي يونيفرسيداد دي التشيلي معه من أجل العودة مرة أخرى لقيادة الفريق فنيًا، والرحيل عن القلعة الحمراء، وقال لاسارتي في تصريحات لصحيفة "سو تشيلي": "لم يتواصل معي أحد نهائيًا من نادي يونيفرسيداد دي، من أجل العودة مرة أخرى لتدريب الفريق، الذي حصدت معه ثلاث بطولات دوري، وكأس تشيلي والسوبر عام 2015". وتابع مدرب الأهلي: "تواصل معي إداريون سابقون في النادي، قالوا لي إنني مرشح للعودة من جديد من أجل التدريب فعلًا وهذا شيء جميل".
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

الأهلي يوافق على الصلح مع شركة «صلة»

أصدر النادي الأهلي بيانا عبر موقعه الرسمي أعلن فيه عن موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على قبول التسوية الودية مع شركة «صلة» الرياضية، بشأن النزاع التحكيمي، عقب قيام الشركة بفسخ تعاقدها مع النادي الأهلي بعد حصولها على حقوق رعاية النادي. وأكد بيان الأهلي على أن الموافقة جاءت بعد عدة مراحل، بدأت بمكاتبة رسمية تلقاها النادي من شركة «صلة» الرياضية، تطلب فيها تسوية النزاع وديا، وأن تتنازل الشركة عن المبلغ المالي الكبير الذي حصل عليه النادي كمقدم للتعاقد 150 مليون جنيه.
لاسارتى

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
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