إنذارات بغلق المصانع المتسببة في تلوث بحيرة قارون

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

بحيرة قارون

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحصر كامل للمصانع في منطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذلك أي منشأة تلوث البحيرة. كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارتي البيئة والموارد المائية والري بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.‎

واشار مدبولي إلى حجم التحديات التي تواجه أعمال تطوير هذه البحيرة المهمة والعمل على إعادة التوازن البيئي لها، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حلول عاجلة لتحسين جودة المياه الموجودة بالبحيرة، بالتزامن مع تنفيذ أعمال مشروعات الصرف الصحي للقرى المحيطة بالبحيرة، التي يتم تمويلها من خلال عدة جهات للانتهاء منها.جاذ