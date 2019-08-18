بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، ومحلل قناة (On Sport) أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز أكد أن مستقبل لاسارتي لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م

مارتن لاسارتي

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.

خسارة الأهلي مباراة بيراميدز هي التي حركت المياه الراكدة، بعد ما قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الإبقاء على لاسارتي في منصبه عقب التتويج بدرع الدوري، إلا أنها لم تكن السبب الرئيسي الذي بنى عليه المشرف على الكرة ولجنة التخطيط قرار الإطاحة بالمدرب الأورجواياني من منصبه. تصريحات الأوروجواياني أمس