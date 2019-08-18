رياضة

بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، ومحلل قناة (On Sport) أثناء وجوده في الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز أكد أن مستقبل لاسارتي لا يمكن أن تحدده مباراة واحدة
تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ م
مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
خسارة الأهلي مباراة بيراميدز هي التي حركت المياه الراكدة، بعد ما قرر مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الإبقاء على لاسارتي في منصبه عقب التتويج بدرع الدوري، إلا أنها لم تكن السبب الرئيسي الذي بنى عليه المشرف على الكرة ولجنة التخطيط قرار الإطاحة بالمدرب الأورجواياني من منصبه. تصريحات الأوروجواياني أمس
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اشرف-صبحي

وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الإنتاج الحربي يضم حارس الأهلي في صفقة انتقال حر

تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع محمد عصام الغندور حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي، وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكري، وأحمد كمال سلطان وكيل الحارس. واستغنى الأهلي عن محمد الغندور بسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة مواليد 1997 و1998، الأمر الذي أجبر مسؤولي فريق الكرة على الاستغناء عنه وينتقل في صفقة انتقال حر للفريق العسكري.
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5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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ديسابر: نشعر بالجنون بسبب مواجهة الأهلي في الكأس

تحدث سباستيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن مواجهة نظيره الأهلي المرتقبة المقرر لها غدًا السبت، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار مباريات دور الـ16 من عمر بطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن هدفه هو الفوز بلقب الدوري المصري". وأضاف ديسابر خلال حواره مع صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية:" إنها مباراة عظيمة تنتظرنا، على الرغم من كونها في دور الـ 16 من البطولة، الانتصار على الأهلي يجعلنا على بُعد ثلاث مباريات أخرى في طريق الحصول على اللقب، نحن نشعر بجنون خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلا أن بيراميدز انتصر مرتين على الأهلي في الدوري".
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