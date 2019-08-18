تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م

محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.

ويعرض لمحمد رمضان حاليًا في موسم عيد الأضحى، الجزء الثاني من فيلم "الكنز" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل ‏وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.‏ وآخر أعمال محمد رمضان، أغنية "إنساي"