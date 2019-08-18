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تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

تحرير:التحرير ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٦ م
محمد رمضان
محمد رمضان
يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
ويعرض لمحمد رمضان حاليًا في موسم عيد الأضحى، الجزء الثاني من فيلم "الكنز" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل ‏وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من إنتاج وليد صبري.‏ وآخر أعمال محمد رمضان، أغنية "إنساي"
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السعودية تعتزم تأسيس أكاديميتين للفنون والموسيقى

وجه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، بتأسيس أكاديميتين للفنون، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة بالمملكة؛ تختص الأولى بالتراث والفنون التقليدية والحرف، والثانية بالموسيقى. وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة السعودية، اليوم الأحد، فإن أكاديمية التراث والفنون التقليدية والحرف ستبدأ في استقبال طلبات الالتحاق بها في خريف 2020، وتستهدف ألف طالب ومتدرب في البرامج طويلة وقصيرة المدى، ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية وتوجهات الوزارة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
جيهان-نصر

جيهان نصر.. رحلة فنية انتهت سريعا بسبب الزواج

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، بعد غياب طويل عن الساحة، في أثناء حضورها، الجمعة الماضية، عرض مسرحية "الملك لير" على مسرح الماركي في كايرو فستيفال سيتي. وظهرت جيهان نصر بالحجاب في صورة جمعتها بهبة مجدي، بينما في صورتين أخريين شاركهما أبناء جيهان نصر، وهم 3 فتيات وشاب. وشاركت هبة مجدي جمهورها الصور على موقع "إنستجرام"، معلقة: "أجمل مفاجأة حصلت امبارح في عرض (الملك لير) إني شفت النجمة جيهان نصر وأولادها، أنا بحبها قوي، وإنتِ شرفتينا وأسعدتينا بوجودك".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
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فيلم خيال مآتة

إيرادات أفلام العيد..«خيال مآتة» يقترب من«ولاد رزق2»

حقق فيلم «خيال مآتة» بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، أمس الاثنين، ثاني أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 6 ملايين و504 آلاف و78 جنيها، وبذلك يأتي فى المركز الثاني بعد فيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» بطولة النجم أحمد عز، الذى حقق إيرادات بلغت 7 ملايين و307 آلاف و689 جنيها، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفنان كريم عبد العزيز، وفيلمه «الفيل الأزرق 2» الذي حقق، 4 ملايين و252 ألفا و51 جنيها، ليلة أمس، بينما يأتي فى المركز الرابع فيلم «الكنز - الحب والمصير» بطولة محمد رمضان ومحمد سعد، الذي حقق 603 آلاف و550 جنيها.
فيلم الكنز

تعرف على إيرادات «الكنز 2» في أول أيام عيد الأضحى

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عيد الأضحى، حيث حصد الفيلم أمس الأحد إيرادات بلغت 604.470 جنيها. وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز - الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
محمد رمضان

«الموسيقيين» تنظر شكوى منع محمد رمضان من إحياء حفلات

تستعد نقابة المهن الموسيقية بعد إجازة عيد الأضحى، لنظر الشكوى المقدمة من المنتج محسن جابر التي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء لوجود التزامات تعاقدية بينهما، تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء النجم الشاب لأي حفل غنائي إلا من خلال شركة محسن جابر. ومن المقرر أن تعقد الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين جلسة استماع خاصة لبحث الشكوى بحضور كل الأطراف. وكان محمد رمضان قد أعلن منذ أيام من خلال حساباته المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حفله الغنائي الجديد داخل إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي يوم 23 من الشهر الجاري.
فيلم الكنز

إيرادات ضعيفة لفيلم الكنز 2 في أول أيام عرضه

لم يتمكن الجزء الثاني من فيلم الكنز، الذي يحمل اسم "الحب والمصير"، من تحقيق إيرادات جيدة في دور العرض السينمائي، في أول أيام عرضه، وذلك في يوم الوقفة أمس السبت، إذ إن الفيلم حصد 212 ألفا و904 جنيهات، وهي إيرادات ضعيفة إذا ما تمت مقارنتها بالأعمال الأخرى المنافسة، التي تعرض أيضا في موسم عيد الأضحى المبارك. "الكنز- الحب والمصير" تأليف عبد الرحيم كمال، وبطولة "محمد رمضان، هند صبري، محمد سعد، أحمد رزق، هاني عادل، أحمد حاتم، روبي، أمينة خليل، هيثم أحمد زكي، عباس أبو الحسن، نهى عابدين"، وإخراج شريف عرفة.
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