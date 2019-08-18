الإنتاج الحربي يضم حارس الأهلي في صفقة انتقال حر

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

حراس الأهلي

تعاقد نادي الإنتاج الحربي رسميًا مع محمد عصام الغندور حارس مرمى شباب الأهلي ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم في صفقة انتقال حر، ووقع اللاعب على عقود انضمامه للإنتاج الحربي في حضور اللواء أشرف عامر رئيس النادي، وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق العسكري، وأحمد كمال سلطان وكيل الحارس. واستغنى الأهلي عن محمد الغندور بسبب قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسابقة مواليد 1997 و1998، الأمر الذي أجبر مسؤولي فريق الكرة على الاستغناء عنه وينتقل في صفقة انتقال حر للفريق العسكري.

وكان الغندور قد لعب الموسم الماضي في صفوف فريق جمهورية شبين بدوري الدرجة الثانية، وتلقى أكثر من عرض ليستقر في الإنتاج الحربي، ويمتلك الأهلي ثلاثة حراس وهم محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، بالإضافة إلى حارسي مواليد 1999 وهم الثنائي مصطفى شوبير وأحمد طارق. وودع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الـ16 بعد