بعد إقالته.. ماذا قدم لاسارتى مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي تلقى أكبر هزيمة إفريقية في تاريخ النادي وفشل في الفوز على بيراميدز خلال 3 مواجهات آخرها الخسارة التي أنهت مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م

مارتن لاسارتى

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.

تم إعلان مارتن لاسارتى فى ديسمبر 2018 خلفا لـ"باتريس كارتيرون"، وذلك بعد توديع القلعة الحمراء البطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي، وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى النهائي الشهير أمام الترجى الذى سقط فيه الأهلى بثلاثية نظيفة على ملعب رادس. استهل لاسارتي مشواره مع الأهلى بالفوز على سموحة بهدف