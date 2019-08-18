بعد إقالته.. ماذا قدم لاسارتى مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي تلقى أكبر هزيمة إفريقية في تاريخ النادي وفشل في الفوز على بيراميدز خلال 3 مواجهات آخرها الخسارة التي أنهت مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر
قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
تم إعلان مارتن لاسارتى فى ديسمبر 2018 خلفا لـ"باتريس كارتيرون"، وذلك بعد توديع القلعة الحمراء البطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي، وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى النهائي الشهير أمام الترجى الذى سقط فيه الأهلى بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.
استهل لاسارتي مشواره مع الأهلى بالفوز على سموحة بهدف
تم إعلان مارتن لاسارتى فى ديسمبر 2018 خلفا لـ"باتريس كارتيرون"، وذلك بعد توديع القلعة الحمراء البطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي، وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى النهائي الشهير أمام الترجى الذى سقط فيه الأهلى بثلاثية نظيفة على ملعب رادس.
استهل لاسارتي مشواره مع الأهلى بالفوز على سموحة بهدف نظيف فى الدورى المصرى، ثم فوز بهدفين على فيتا كلوب واستمر فى تحقيق الانتصارات مع القلعة الحمراء حتى وصل لأكبر انتصار له مع الفريق بخماسية نظيفة أمام فريق سيمبا الكونغولي، ليصبح مجموع المباريات التى قاد فيها المدير الفني الأوروجواياني 31 مباراة في كل البطولات، فاز المارد الأحمر خلالها في 22 مباراة وخسر في 6 أخرى وتعادل في 3 مباريات.
مشواره في إفريقيا
قاد لاسارتي الأهلى فى مباريات فى دورى أبطال إفريقيا، آخرها أمام إطلع بره بطل جنوب السودان، فاز خلالها فى 5 مباريات وتعادل فى مباراة وخسر في 3 أخرى، كانت أبرزها السقوط بخماسية أمام صن داونز، التى ودع خلالها المارد الأحمر البطولة الإفريقية من دور الـ8، الثلاث هزائم في دوري أبطال إفريقيا كانت أمام فيتا كلوب وسيمبا وماميلودي صن داونز، وعلى الرغم من الخسارة الثقيلة وخروج الأهلى مبكرا من البطولة، لم تتم إقالة لاسارتى من تدريب الأهلى.
مشواره فى الدورى المصرى
قاد لاسارتى الأهلي بداية من الأسبوع الخامس عشر من الدورى المصرى موسم 2018-2019، وكانت أولى مواجهاته أمام فريق سموحة التى انتهت بفوز أبناء لاسارتى، وقاد الأوروجوايانى الفريق الأحمر فى 21 مباراة تمكن خلالها من التعادل فى مباراتين وخسر فى مباراتين أيضا، وكانت الخسارتان حينها أمام نظيره فريق بيراميدز بنتيجتى 2-1 و1-0، وعلى الرغم من تأخر القلعة الحمراء فى الدور الأول، فقد استطاع الأهلى تحت إدارة مارتن لاسارتي تصدر جدول الدورى فى نهاية الموسم والتتويج بالبطولة المصرية.
كأس مصر
لم يقد لاسارتى الأهلى فى بطولة كأس مصر سوى فى مباراة وحيدة أمام بيراميدز والتى أقيمت أمس السبت، وخسر فيها الفريق الأحمر بهدف إيريك تراورى وخسر الأوروجواياني هو الآخر أيضا الإدارة الفنية للقلعة الحمراء بعد السقوط الثالث على التوالى من بيراميدز والإقصاء من البطولة المصرية من دور الـ16.
في كل مباريات لاسارتي مع الأهلي كانت حصيلة القلعة الحمراء من الأهداف 49 هدفا بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.
أبرز تصريحات لاسارتى
خرج لاسارتى بتصريحات مثيرة للجدل كان الأول فى بداية توليه القلعة الحمراء، حيث كان يشكو من أرضية مختتار التتش وطالب الإدارة بتجديدها، ولم تستجب الإدارة سوى فى الأيام الأخيرة بعد ظهور هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يطالب إدارة الأهلى بتجديد الملعب.
وجاءت تصريحات لاسارتى الثانية التى كانت الأخيرة له مع فريق الأهلى أمس السبت عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، حيث أشار إلى أنه طلب لاعبين لكن القدرة المالية للنادى لم تكن تسمح بذلك، وأضاف حينها أنه صاحب الفضل بتتويج الأهلى ببطولة الدورى المصرى لهذا الموسم بعد التفوق على فريق الزمالك، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة الذى انتهى بانفعال لاسارتى على الصحفيين ومغادرته المؤتمر غاضبا.