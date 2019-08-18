رياضة

بعد إقالته.. ماذا قدم لاسارتى مع الأهلي؟

الأهلي تحت قيادة مارتن لاسارتي تلقى أكبر هزيمة إفريقية في تاريخ النادي وفشل في الفوز على بيراميدز خلال 3 مواجهات آخرها الخسارة التي أنهت مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر
تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٢٠ م
مارتن لاسارتى
مارتن لاسارتى
قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
تم إعلان مارتن لاسارتى فى ديسمبر 2018 خلفا لـ"باتريس كارتيرون"، وذلك بعد توديع القلعة الحمراء البطولة العربية على يد فريق الوصل الإماراتي، وخسارة لقب دورى أبطال إفريقيا فى النهائي الشهير أمام الترجى الذى سقط فيه الأهلى بثلاثية نظيفة على ملعب رادس. استهل لاسارتي مشواره مع الأهلى بالفوز على سموحة بهدف
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قائمة شرف الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
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لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
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بيراميدز ليس السبب.. سر إقالة لاسارتي من الأهلي؟

قرار انتظرته طويلاً جماهير الأهلي وتحديداً منذ شهر أبريل الماضي بعد فضيحة الخسارة بخماسية نظيفة من صن داونز الجنوب إفريقي، يتمثل في إقالة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، الذي صدر مساء اليوم الأحد بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الـ16 على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للأهلي لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد رحيل لاسارتي.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
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هادي خشبة: هذا المدرب هو الأنسب لقيادة الأهلي

قال هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، إن هناك فارقا فنيا كبيرا بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، الأوروجوياني لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك بعدما سقط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت على استاد برج العرب، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، مؤكدًا في تصريحات تليفزيونية، أن المدرب ديسابر تفوق بشكل كبير على نظيره وأدار المباراة بكل حرفية.
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