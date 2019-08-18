رياضة

تشيلسى يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتى

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
تشيلسى
تشيلسى
تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح البلوز ماسون مونت، بينما سجل لصالح ليستر ويلفيرد نديدى، بهذه النتيجة يحصد تشيلسى أول نقطة له فى الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، بينما يصل ليستر للنقطة الثانية خلال الموسم الحالى من البريميرليج. ومن المنتظر أن يلتقى تشيلسى مع فريق نوريتش سيتي ويواجه ليستر شيفلد يونايتد فى الجولة القادمة من البريميرليج.
بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة كاسحة لفريق تشيلسى على أجواء المباراة، لينجح ماسون مونت خط وسط البلوز فى تسجيل هدفه الأول فى الدورى الإنجليزي فى الدقيقة الـ7 من عمر المباراة، استمرت سيطرة البلوز طوال الشوط الأول مع محاولات ضئيلة لفريق ليستر الوصول لمرمى كيبا ولكن حارس مرمى البلوز تصدى لها. بدأ الشوط
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اشرف-صبحي

وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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لامبارد: لا مجال للأعذار أمام ليفربول

أبدى فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي، تفاؤله حول حظوظ فريقه في التتويج بلقب السوبر الأوروبي عندما يلتقي اليوم الأربعاء أمام ليفربول، وفي الوقت ذاته أقر بأن خسارة الفريق القاسية في مستهل مشوار البريمييرليج على يد مانشستر يونايتد (4-0)، أثرت كثيرا على الفريق. وقال لامبارد: "أنا متفائل لأنني أؤمن بقدرات اللاعبين، وفي كوننا موجودين هنا.. وليس من السهل التحدث مع اللاعبين بعد هذه الخسارة الثقيلة، ولكن إذا وضعت في الاعتبار الطريقة التي لعبنا بها، وتلافيت الأخطاء التي وقعت، فهناك جوانب إيجابية كثيرة علينا أن نحافظ عليها.. لقد كان أسبوعا صاخبا".
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كلوب يكشف سبب غياب لوفرين ويتغنى بتشيلسي

يُنظر إلى ليفربول على أنه المرشح الأقرب للتتويج بمباراة السوبر الأوروبي ضد تشيلسي، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها تشيلسي أمام مانشستر يونايتد، برباعية نظيفة، في بداية الدوري، لكن الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز يعتقد أن الخسارة لم تكن تعكس أداءهم. وقال مدرب ليفربول: "لم أكن أعرف أن الجميع توقعوا أن نفوز.. لا مشكلة فيما يفكر فيه الناس من حولنا، ونحترم تشيلسي كثيرًا، إذا رأيت المباراة ضد يونايتد وإذا رأيت النتيجة فقط، فلن يكون لديك أي فكرة عن كيفية اللعب، لقد لعبوا مباراة جيدة".
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نجم تشيلسي: العقلية سلاحنا للتتويج بالسوبر الأوروبي

وصف الإسباني سيزار أزبيلكويتا، مدافع وقائد تشيلسي، مباراة السوبر الأوروبي أمام ليفربول، المقامة على ملعب فودافون بارك بمدينة إسطنبول التركية، بـ"الفرصة الكبيرة" لبداية الموسم بشكل رائع، قائلا: "لقد فزنا ببطولات عديدة في أوروبا، خسرنا السوبر مرتين في 2012 و2013، ولكنها تبقى بطولة كبيرة، وطريقة رائعة لبداية الموسم". وأقر سيزار أزبيلكويتا بأن الخسارة برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، في أولى جولات البريميرليج كانت قاسية للغاية، على الرغم من أن فريقه كان مهيمنا على مجريات الشوط الأول تماما.
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فان دايك يقلل من أهمية الفوز بالكرة الذهبية

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، ثقته الكبيرة في قدرة الحارس الإسباني أدريان على تعويض غياب زميله المصاب، البرازيلي أليسون بيكر، في مباراة السوبر الأوروبي أمام تشيلسي، اليوم الأربعاء بمدينة إسطنبول التركية. وقال فان دايك: "أدريان يقضي أسبوعه الثاني مع الفريق، وهو يعمل بجهد كبير، وبالنسبة له من الجيد أن يبدأ مسيرته بمباراة مثل هذه، وبالطبع لم يكن يتوقع هذا السيناريو، بإصابة أليسون، ولكنه يمتلك الخبرة، وسيعبر عن قدراته وإمكاناته. لقد لعب سنوات عديدة في البريميرليج".
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