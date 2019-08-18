تشيلسى يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتى

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

تشيلسى

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح البلوز ماسون مونت، بينما سجل لصالح ليستر ويلفيرد نديدى، بهذه النتيجة يحصد تشيلسى أول نقطة له فى الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، بينما يصل ليستر للنقطة الثانية خلال الموسم الحالى من البريميرليج. ومن المنتظر أن يلتقى تشيلسى مع فريق نوريتش سيتي ويواجه ليستر شيفلد يونايتد فى الجولة القادمة من البريميرليج.

بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة كاسحة لفريق تشيلسى على أجواء المباراة، لينجح ماسون مونت خط وسط البلوز فى تسجيل هدفه الأول فى الدورى الإنجليزي فى الدقيقة الـ7 من عمر المباراة، استمرت سيطرة البلوز طوال الشوط الأول مع محاولات ضئيلة لفريق ليستر الوصول لمرمى كيبا ولكن حارس مرمى البلوز تصدى لها. بدأ الشوط

بدأ الشوط الأول من المباراة بسيطرة كاسحة لفريق تشيلسى على أجواء المباراة، لينجح ماسون مونت خط وسط البلوز فى تسجيل هدفه الأول فى الدورى الإنجليزي فى الدقيقة الـ7 من عمر المباراة، استمرت سيطرة البلوز طوال الشوط الأول مع محاولات ضئيلة لفريق ليستر الوصول لمرمى كيبا ولكن حارس مرمى البلوز تصدى لها.



بدأ الشوط الثانى مخالفا للشوط الأول تماما، حيث سيطر ليستر على أجواء المباراة وبمحاولات عديدة فى منطقة العمليات، نجح فيها ويلفرد نيددى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة في تسجيل هدف التعادل لفريقه وذلك من خلال تمريرة مساعدة من ماديسون، استمرت محاولات الفريقين لحصد هدف لخطف الثلاث نقاط لكن انتهت بالفشل لتنتهى المباراة بنتيجة 1-1.