الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

ناشئين اليد

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

بداية المباراة كانت قوية من قبل الفريقين، ومع مرور الوقت كانت الأفضلية لمنتخب الفراعنة، الذي وسع الفارق لثلاثة أهداف بعد مرور 10 دقائق، وتواصلت صحوة منتخب مصر الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (19 - 13). المنتخب الألماني بدأ الشوط الثاني ضاغطًا وقلص الفارق لثلاثة أهداف بعد مرور خمس دقائق، ونجح المنتخب

بداية المباراة كانت قوية من قبل الفريقين، ومع مرور الوقت كانت الأفضلية لمنتخب الفراعنة، الذي وسع الفارق لثلاثة أهداف بعد مرور 10 دقائق، وتواصلت صحوة منتخب مصر الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بنتيجة (19 - 13).



المنتخب الألماني بدأ الشوط الثاني ضاغطًا وقلص الفارق لثلاثة أهداف بعد مرور خمس دقائق، ونجح المنتخب الوطني في إحراز الهدف الأول بعد مرور 7 دقائق، وبعد مرور نصف الشوط الثاني قلص منتخب ألمانيا النتيجة لتصبح (24 - 21).



منتخب الفراعنة عاد وسيطر على مجريات الأمور، وفي الدقيقة 22 وسع الفارق إلى خمسة أهداف، لتصبح النتيجة (29 - 24)، وتألق عبد الرحمن حميد حارس المنتخب الوطني وتصدى لأكثر من فرصة هدف محقق.



وشهدت الدقائق الخيرة ندية كبيرة بين لاعبي الفريقين، إلا أن رجال المنتخب الوطني نجحوا في إنهاء المباراة بنتيجة (32 - 28).