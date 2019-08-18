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السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد
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بحيرة-قارون

إنذارات بغلق المصانع المتسببة في تلوث بحيرة قارون

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحصر كامل للمصانع في منطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذلك أي منشأة تلوث البحيرة. كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارتي البيئة والموارد المائية والري بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.‎
ميدان-التحرير

مدبولي: تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة 19 مترا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود مشروعات تطوير "القاهرة التاريخية"، التي تقوم بها الحكومة حاليا. وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، أن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، وأن الحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.
قمح (1)

كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
.الحجاج (2)

غدا.. مصر للطيران تسير 18 رحلة لعودة 4200 حاج

تسير شركة مصر للطيران، غدا الإثنين، 18 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة وذلك لنقل 4 آلاف و200 حاج، بعد أدائهم مناسك الحج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج، كما تسير الشركة 11 رحلة من جدة لنقل 2885 حاجا، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و7 رحلات من المدينة المنورة لنقل 1315 حاجا من حجاج قرعة الجيزة والمنوفية وتنازلات، وتضامن المركزية وبنك ناصر والجيزة و بورسعيد، بالإضافة إلى وزارة الصحة وبعثات داخلية والأزهر الشريف وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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السيسي (3)

السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل.? جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع رئيس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، ورئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة. وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.
الرئيس-السيسى

السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وقال الرئيس السيسي، في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية اليوم الجمعة، "الأخوة والأخوات أبناء مصر المسلمين بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".
أحمد موسى

أحمد موسى باكيا: فيه ناس بتموت من قلة العلاج (فيديو)

دخل الإعلامي أحمد موسى في وصلة بكاء في أثناء تعليقه على مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين. وقال موسى: "في ناس فقراء مش لاقية علاج وبيموتوا من قلة العلاج، بس البلد شيفاكم واحد واحد والرئيس مش هيسيب الناس كده". وأبدى موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، فخره بأنه من أبناء القرية وطالب الجميع بعدم الخجل من ذلك كونهم من أبناء القرى. وأضاف: "هذا هو الحال هنكذب يعني، إحنا عايزين شغل كتير وفلوس كتير وما صدقنا حد فكر يبص على الناس دي".
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (9)

السيسي لأولياء الأمور: تربية الأبناء مش أكل وشرب بس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مسؤولية الأسرة لا تتمثل فقط فى توفير المأكل والمشرب بل توفير الرعاية الكاملة للأبناء، مضيفا "إذا كنت تتصور إن كل هدفك إنك تأكل وتشرب وإن أكلت وشربت تبقى عملت اللى عليك.. لا والله القضية مش أكل وشرب بس". وتساءل السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، اليوم، "لما أكون في بيت ظروفه صعبة، هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتي، طيب هنعمل فيهم إيه؟ مضيفا: "لما نتكلم في النقطة دى يقولك اعملوا تشريعات وإجراءات حازمة فيما يخص النمو السكاني".
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