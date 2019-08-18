السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٧ م

الرئيس السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).

جاء ذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد