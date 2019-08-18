أجر عز في الممر وولاد رزق 2 ضمن نفقة «توأم زينة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م

أحمد عز

نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، وقالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة، إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.

وفي أثناء نظر الجلسة تقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، بمذكرة تحتوي على التحريات عن أعمال أحمد عز وأجره عن فيلمي «الممر» و«ولاد رزق 2». وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في جلسة 30 مارس الماضي، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها، وقدمت بعدها المدعية