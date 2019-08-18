جريمة

أجر عز في الممر وولاد رزق 2 ضمن نفقة «توأم زينة»

تحرير:محمد أبو زيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٥ م
أحمد عز
أحمد عز
نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، وقالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة، إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
وفي أثناء نظر الجلسة تقدم معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، بمذكرة تحتوي على التحريات عن أعمال أحمد عز وأجره عن فيلمي «الممر» و«ولاد رزق 2». وكانت محكمة أول درجة قد حكمت في جلسة 30 مارس الماضي، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 30 ألف جنيه زيادة نفقة لتوأميها، وقدمت بعدها المدعية
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طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
المستشار-حسن-فريد

بعد غلق المرافعات.. دفاع «بيت المقدس» يهدد بالاعتصام

فوجئ أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، خلال سماع مرافعات دفاع المتهمين، بغلق باب المرافعات، وقررت المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حجز القضية التي يحاكم فيها 213 متهما، للنطق بالحكم في جلسة 2 من سبتمبر المقبل، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
الرضاعة-الطبيعية

لو مطلقة وعندك طفل.. «الرضاعة» لها ثمن في القانون

غالبا ما يجد الطفل الصغير نفسه في «حيصَ بيص» بعد انفصال أبويه أو استحالة الحياة بينهما، ليدخل في دوامة كبيرة ومعركة قانونية لا تنتهي في أغلب الأحيان داخل ساحات المحاكم، إذ لا يرتضي الأبوان بالحكم الصادر بشأن حضانة الصغير، ليجد الطفل القاصر نفسه بين صراعات ما أنزل الله بها من سلطان، يتبارى فيها كل من الأب والأم متناسين حقوق أطفالهما وواجباتهما المقدسة نحوهم، ما يخلق مشكلات نفسية جسيمة لن تمحى سريعا من ذهن الطفل وخياله، جراء ما يشاهده من مشاحنات بين والده وأمه.
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زينة-وأحمد-عز

«خلية الواحات ونفقة توأمي عز» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
احمد-عز-وزينة -

النيابة تفرغ الكاميرات في مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قررت نيابة العلمين ومقرها برج العرب بالإسكندرية، تفريغ كاميرات فندق العلمين الذى شهد واقعة المشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، كما قرر رئيس النيابة استدعاء زينه وشقيقتها لسماع أقوالهم، ووأمر بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، إذ اتهم عز لشقيقة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، إذ وتلقت شرطة السياحة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، وتبادلا فيها الاتهامات بالضرب والسباب والتشابك بالأيدي، لتبدأ النيابة العامة في التحقيقات وتستمع لأقوال عز في الاتهامات الواردة بالبلاغ.
سيارة-اسعاف-تنقل-جثة

مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 أثناء «تطهير بئر» في سوهاج

شهدت قرية شطورة في مركز طهطا بسوهاج واقعة مأساوية، إذ لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان آخران أثناء تطهير بئر مياه خاص بماكينة ري، وتبين استخدامهم "مياه النار" في عملية التطهير؛ ما نتج عنه انبعاث غازات أدت إلى إصابتهم باختناق. تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين في أثناء تطهيرهم بئر مياه بقرية شطورة. انتقل نائب المدير لقطاع الشمال ومأمور مركز شرطة طهطا ومدير إدارة الحماية المدنية وعدد من فرق الإنقاذ البري والنهري ورجال الإسعاف لمحل البلاغ.
امرأة-تحمل-سكين

عشيق وجثة.. رحلة «سميحة» من خيانة زوجها لقتل حماتها

سافر زوجها "ابن نجع حمادي" للقاهرة بحثا عن لقمة العيش تاركا والديه المسنين بصحبة زوجته "سميحة"، وقبل سفره أوصاها برعاية والديه "خلي بالك منهم"، بينما لم تصن الزوجة الأمانة، ودنست عرضه وقتلت والدته المسنة بعدما انساقت خلف شهواتها وضربت بكل القيم عرض الحائط. بدأت جريمة "سميحة" بخيانة وانتهت بجريمة قتل بعدما باعت جسدها لعشيقها الشاب، وسقطت في الوحل وصارت سيرتها تلوكها الألسنة بعدما صارت حديث قريتها الصغيرة التي ما زالت تحتفظ بتقاليدها وطيبة أهلها ولكن "سميحة" استبدلت ثوب الشرف وتملكتها الخيانة.
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