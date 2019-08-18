رياضة

بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
وحرص محمد صلاح على تهنئة منتخب كرة اليد وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم". ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم — Mohamed Salah (@MoSalah) August 18, 2019 قدم فراعنة اليد مباراة رائعة، تفوقوا خلالها على الماكينات الألمانية، وكللوا المشوار
اقرأ المزيد
اشرف-صبحي

وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
بيدرو-لاعب-تشيلسي (2)

تشيلسى يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتى

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح البلوز ماسون مونت، بينما سجل لصالح ليستر ويلفيرد نديدى، بهذه النتيجة يحصد تشيلسى أول نقطة له فى الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، بينما يصل ليستر للنقطة الثانية خلال الموسم الحالى من البريميرليج. ومن المنتظر أن يلتقى تشيلسى مع فريق نوريتش سيتي ويواجه ليستر شيفلد يونايتد فى الجولة القادمة من البريميرليج.
اقرأ المزيد من الأخبار
أدريان 2

أدريان يكشف كواليس انضمامه لليفربول والتتويج بالسوبر

كشف أدريان، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، في تصريحات للموقع الرسمي للريدز أنه قبل شهر كان يتدرب بجد مع زملائه في إسبانيا بصحبة مدرب حراس المرمى، وأنه لم يكن يعرف في أي فريق سيلعب، قبل أن يأتي ليفربول ويطلب ضمه، وأضاف حارس الريدز: «كنت أعلم أن اللحظة ستأتي ولكن ليس بتلك السرعة التي كانت عليها.. أنا سعيد حقا لوجودي هنا وفخور.. اللاعبون استقبلوني كصديق منذ اليوم الأول، وهذا عظيم.. كانت ليلة رائعة». وواصل بطل موقعة السوبر الأوروبي: «لكي نكون منصفين، يكون هناك القليل من الحظ في التصدي لركلات الترجيح بالنسبة لحراس المرمى، بجانب بذل قصارى جهدك».
أسامة-نبيه‎

رسميا.. أسامة نبيه مديرًا فنيا لـ«إف سي مصر»

تعاقد مجلس إدارة نادي إف سي مصر، مع أسامة نبيه لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم المُقبل، خلفًا لمحمد صلاح الذى رحل عن تدريب الفريق بسبب الاختلاف مع إدارة النادي، واتفقت الإدارة مع نبيه على كل التفاصيل المادية بين الطرفين على أن يتولى المهمة رسميًّا خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتولى نبيه قيادة الفريق خلال المعسكر الحالي استعدادًا لبطولة الدوري ومعه محمد صبري نجم الزمالك السابق مساعدا وأحمد عبدالمقصود لاعب الزمالك السابق مدربا مساعدا.
محمد-صلاح

تعرف على تقييم سكاي لمحمد صلاح في مباراة السيتي

توج مانشستر سيتي أمس الأحد بلقب الدرع الخيرية، وذلك بعد التغلب على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سجل رحيم سترلينج هدف التقدم للسيتي في شوط المباراة الأولى، قبل أن يعادل المدافع جويل ماتيب النتيجة للريدز في آخر 15 دقيقة في الشوط الثاني، وشهدت المباراة تألق لافت للنظر لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح الذي حصل على أعلى تقييم من قبل شبكة "سكاي سبورتس" بين كل لاعبي ليفربول الذين شاركوا في مباراة الأمس، بينما لم يتفوق عليه في التقييم سوى حارس مانشستر سيتي كلاوديو برافو.
محمد-صلاح-يؤدى-ماسك-العمرة (2)

محمد صلاح يؤدي مناسك العمرة قبل الانضمام لليفربول

أدى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين مناسك العمرة، قبل السفر للانضمام لمعسكر فريقه، وظهر صلاح داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك العمرة. وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي ودع منافساتها من دور الستة عشر بالخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، ترتب عليه إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org