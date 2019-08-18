بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٦ م

محمد صلاح

هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وحرص محمد صلاح على تهنئة منتخب كرة اليد وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم". ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم — Mohamed Salah (@MoSalah) August 18, 2019 قدم فراعنة اليد مباراة رائعة، تفوقوا خلالها على الماكينات الألمانية، وكللوا المشوار