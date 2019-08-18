وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م

أشرف صبحي

وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وأشار وزير الرياضة إلى أن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية، ويعد نتاجًا طبيعيًا فى ضوء الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها. وأكد صبحي أن هذه الإنجازات العالمية سنراها قريبًا فى العديد من اللعبات الرياضية التى تنافس فى المحافل