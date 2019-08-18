رياضة

وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤١ م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
وأشار وزير الرياضة إلى أن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصرية، ويعد نتاجًا طبيعيًا فى ضوء الرعاية والدعم الكبير الذى يقدمه رئيس الجمهورية للمنظومة الرياضية بكل مفرداتها. وأكد صبحي أن هذه الإنجازات العالمية سنراها قريبًا فى العديد من اللعبات الرياضية التى تنافس فى المحافل
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بعد تتويجه بالمونديال.. صلاح يهنئ منتخب مصر لليد

هنأ الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، وتحقيق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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تشيلسى يسقط في فخ التعادل أمام ليستر سيتى

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره ليستر سيتي بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، سجل لصالح البلوز ماسون مونت، بينما سجل لصالح ليستر ويلفيرد نديدى، بهذه النتيجة يحصد تشيلسى أول نقطة له فى الموسم تحت قيادة فرانك لامبارد، بينما يصل ليستر للنقطة الثانية خلال الموسم الحالى من البريميرليج. ومن المنتظر أن يلتقى تشيلسى مع فريق نوريتش سيتي ويواجه ليستر شيفلد يونايتد فى الجولة القادمة من البريميرليج.
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ارتباك في الجبلاية بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. البداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما نفاه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن اللجنة الفنية التي ستقود الجبلاية في الفترة المقبلة هى التي ستحسم اسم المدير الفني .
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (7)

السيسي يجيب.. هل يتعاقد المنتخب الوطني مع مدرب أجنبي؟

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين عن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية الجديدة. وخرج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر من 21 يونيو الماضي إلى 19 يوليو الجاري، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل.
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فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
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بعد إخفاق كرة القدم.. منتخب اليد رجال رفعوا اسم مصر

في الوقت الذي ساند فيه الجميع المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخرًا على أرض الفراعنة، فإن الجماهير تعرضت لصدمة شديدة بعد الخروج بشكل مهين بالسقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر للمسابقة.. الجماهير المصرية دون أن تشعر وجدت ضالتها في شباب كرة اليد، الذين فرضوا أنفسهم ليس على المستوى المحلي أو القاري بل على الساحة العالمية، بتحقيق برونزية كأس العالم لكرة اليد، التي تقام في إسبانيا، بالفوز على المنتخب البرتغالي بنتيجة (31- 24) بعد مشوار طويل وشاق للغاية.
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