أرقام قياسية لنجوم منتخب الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

منتخب ناشئى اليد

لم يكتف لاعبو المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب مونديال اليد للناشئين بعد فوزهم على منتخب ألمانيا 32 -28، بل تفوقوا على أنفسهم وحصدوا كل الألقاب الفردية فى في بطولة كأس العالم لليد، التى أقيمت فى مقدونيا، لتضاف إلى التتويج التاريخى للمنتخب بمونديال الناشئين لأول مرة في التاريخ. الألقاب الفردية نجح خلالها أحمد هشام السيد في الفوز بلقب أفضل لاعب فى البطولة الدولية، كما توج حسن وليد الظهير الأيسر للمنتخب بلقبين وهما هداف البطولة وذلك برصيد 51 هدفًا، بالإضافة إلى لقب أفضل لاعب فى مركزه.

وعلى صعيد حراسة المرمى، جاء عبد الرحمن حميد حارس مرمى عرين المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى وذلك بـ87 إنقاذا. الطريف أن اللاعبين الثلاثة شاركوا مع منتخب الشباب في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا واحتل فيها المنتخب المركز الثالث. وسجل المنتخب المصرى رقما كبيرا على صعيد الأهداف، حيث نجح فى تسجيل 308