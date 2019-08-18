رياضة

أرقام قياسية لنجوم منتخب الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
منتخب ناشئى اليد
منتخب ناشئى اليد
لم يكتف لاعبو المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب مونديال اليد للناشئين بعد فوزهم على منتخب ألمانيا 32 -28، بل تفوقوا على أنفسهم وحصدوا كل الألقاب الفردية فى في بطولة كأس العالم لليد، التى أقيمت فى مقدونيا، لتضاف إلى التتويج التاريخى للمنتخب بمونديال الناشئين لأول مرة في التاريخ. الألقاب الفردية نجح خلالها أحمد هشام السيد في الفوز بلقب أفضل لاعب فى البطولة الدولية، كما توج حسن وليد الظهير الأيسر للمنتخب بلقبين وهما هداف البطولة وذلك برصيد 51 هدفًا، بالإضافة إلى لقب أفضل لاعب فى مركزه.
وعلى صعيد حراسة المرمى، جاء عبد الرحمن حميد حارس مرمى عرين المنتخب الوطنى كأفضل حارس مرمى وذلك بـ87 إنقاذا. الطريف أن اللاعبين الثلاثة شاركوا مع منتخب الشباب في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا واحتل فيها المنتخب المركز الثالث. وسجل المنتخب المصرى رقما كبيرا على صعيد الأهداف، حيث نجح فى تسجيل 308
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منتخب-الناشئين-لليد (5)

الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

ساسي وجمعة وعلاء يشاركون في تدريبات الزمالك

شارك الثلاثي عبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الإياب أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأكدت جاهزية الثلاثي للمشاركة في المباريات القادمة بعد أن حصلوا على راحة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة. كما شهد المران مشاركة محمد أوناجم في التدريبات التي قادها طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، كما شهد المران غياب أحمد سيد زيزو الذي حصل على راحة بناء على قرار من الجهاز الفني.
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منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

شباب اليد في مهمة خطف الذهبية الثالثة للفراعنة

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره المنتخب الألماني، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، في إطار نهائي بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقامة حاليا بمقدونيا، وتأهل المنتخب الوطني بعدما تصدر المجموعة الثانية بعد الفوز الذي حققه على كل من المجر وكندا وتايوان والسويد مقابل خسارة وحيدة كانت أمام فرنسا، وفي دور الـ16 فاز على نظيره السلوفيني (30-23)، ثم أيسلندا (35-31)، وأخيرًا البرتغال، أما المنتخب الألماني فقد صعد لنهائي الكأس بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31-23) أمس.
منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

مصر تسعى لإنجاز تاريخي أمام البرتغال في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، نظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في نصف نهائي بطولة كأس العالم لليد، والتي تقام حاليًا في مقدونيا، وجاء ذلك بعدما تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم، بعد أن نجح الفراعنة في الفوز على نظيره المنتخب الآيسلندي بنتيجة (35-31)، في المباراة التي أُقيمت بينهما الخميس الماضي، بينما وصل المنتخب البرتغالي إلى المربع الذهبي، بالفوز على نظيره الفرنسي بنتيجة 31/26.
منتخب-مصر-للشباب-كرة-اليد

منتخب الناشئين يتأهل إلى ربع نهائي مونديال اليد

تغلب المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، على نظيره سلوفينيا بنتيجة (30- 23)، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
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