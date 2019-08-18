بينهم زعيم قبلي.. مقتل وإصابة 11 في تفجير بباكستان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

تفجير سيارة - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في تفجير قنبلة زرعت في سيارته شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية، في بيان، أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد. من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أول من أمس الجمعة، وفاة وإصابة 26 شخصا في تفجير داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا".وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ التفجير بواسطة عبوة ناسفة زُرعت أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه