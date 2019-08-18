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بينهم زعيم قبلي.. مقتل وإصابة 11 في تفجير بباكستان

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
تفجير سيارة - صورة أرشيفية
تفجير سيارة - صورة أرشيفية
أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في تفجير قنبلة زرعت في سيارته شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية، في بيان، أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد. من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية.
وأعلنت الشرطة الباكستانية أول من أمس الجمعة، وفاة وإصابة 26 شخصا في تفجير داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا".وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية"، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية، إنه تم تنفيذ التفجير بواسطة عبوة ناسفة زُرعت أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد. وأضافت القناة أنه
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سيول-في-السودان (2)

143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.
قوات الاحتلال - فلسطين

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
اقتحام-الاقصى (2)

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي بعد انتهاكات الأقصى

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإسرائيلي في عمان، لتأكيد إدانة المملكة ورفضها الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، مشددة على ضرورة احترام إسرائيل التزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب الأردن إسرائيل بالوقف الفوري للممارسات العبثية الاستفزازية الإسرائيلية في الحرم الشريف التي تؤجج الصراع وتشكل خرقًا واضحًا. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، بأنه تم إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة حازمة لنقلها لحكومته.
القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
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انفجار-فى-العراق

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار مسجد بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار اليوم الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية. ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار. وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
استمرار-عمليات-ترميم-معهد-الاورام-تصوير-سامح-ابوحسن‎ (2)

10 أيام على التفجير.. هذا ما حدث داخل معهد الأورام (صور)

10 أيام مرت على الحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام بالمنيل، وخلّف أكثر من 20 قتيلا، فضلا عن ما ترتب على الحادث من دمار كبير في المبنى. ومنذ اليوم الثاني للانفجار توالت التبرعات من المصريين والأشقاء العرب ليعود المعهد إلى ما كان عليه سابقًا، وإن لم يكن أفضل، وبالتزامن مع جمع التبرعات، انتشر رجال شركة المقاولين العرب في موقع الحادث، يسابقون الزمن بهدف عودة "معهد الغلابة" في أبهى صورة، واستقبال مرضاه وتقديم خدمة يستحقونها لينتصروا على مرضهم.
عمران-خان

متحدية الهند.. باكستان تلغي الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان، اليوم الأربعاء، إلغاء الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وذلك عقب زيارته للإقليم، في تحدّ واضح للهند. صحيفة "الشرق الأوسط" أفادت أن تلك الزيارة تأتي في مناسبة عيد الاستقلال الباكستاني وبعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوما تنفيذيا مفاجئا يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحا لهذه المنطقة في الهيملايا. في هذا الصدد، طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

وفاة موظف ثالث بالأمم المتحدة في تفجير بنغازي

تُوفى موظف ثالث من موظفي الأمم المتحدة بليبيا متأثرا بإصابته في انفجار سيارة ملغومة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي. وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة أنه بوفاة الموظف يرتفع عدد ضحايا الانفجار إلى 3 قتلى و10 مصابين. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مقتل موظفين أمميين اثنين بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي الليبية. أسفر تفجير سيارة مفخخة قرب مجمع تجاري في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، السبت، عن مقتل اثنين، حسبما كشفت مصادر "سكاي نيوز عربية".
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