مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية
تحرير:أ.ش.أ
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
سيارة كهربائية
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
ووقّعت مصر والصين، في 27 أبريل الماضي، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" ببكين.وشهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.ووقع الاتفاقية
ووقّعت مصر والصين، في 27 أبريل الماضي، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" ببكين.
وشهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري ممثلان لمصنع 200 الحربي وشركة "إيموت" للتصميمات والاستشارات، فيما وقعها عن الجانب الصيني، ممثل لشركة "فوتون" لصناعة السيارات.
وقال العصار: إن مشروع تصنيع سيارات كهربائية في مصر يتم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وطبقا لتوجيهاته التي تهدف إلى التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.