سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.
ووقّعت مصر والصين، في 27 أبريل الماضي، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" ببكين.وشهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.ووقع الاتفاقية
اقرأ المزيد
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح منتدي الشباب السابع بالعاصمة الادارية (5)

السيسي يهنئ منتخب ناشئي اليد لفوزه بكأس العالم: أداء بطولي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم. وأشاد الرئيس السيسي بالأداء البطولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، ليصبحوا نموذجا يحتذى به لقوة العزيمة والإصرار وتحقيق الانتصارات. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28).
بحيرة-قارون

إنذارات بغلق المصانع المتسببة في تلوث بحيرة قارون

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحصر كامل للمصانع في منطقة “كوم أوشيم” بمحافظة الفيوم، وتوجيه إنذارات بالغلق للمصانع التي تلوث بحيرة قارون، ما لم توفق أوضاعها، ولم تلتزم بتشغيل وحدة معالجة المياه بها، وكذلك أي منشأة تلوث البحيرة. كما وجه رئيس الوزراء بقيام وزارتي البيئة والموارد المائية والري بإعداد الدراسات اللازمة بشأن درجة الملوحة في بحيرة قارون، والتوصيات الخاصة المطلوب تنفيذها بهدف خفض نسب الملوحة بها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة المائية بها.‎
ميدان-التحرير

مدبولي: تطوير ميدان التحرير وتزيينه بمسلة 19 مترا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة البدء في تطوير ميدان "التحرير" ضمن جهود مشروعات تطوير "القاهرة التاريخية"، التي تقوم بها الحكومة حاليا. وأوضح رئيس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس شهاب مظهر، الاستشاري المكلف بأعمال التطوير، أن ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر، بل وفي العالم، وأن الحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزارا، ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة.
قمح (1)

كيف تكشف «الطاقة الذرية» على القمح الروسي؟

لم يقتصر التخوف لدى المصريين من التسرب الإشعاعي في روسيا، أثناء إجراء تجربة تشغيلية لصاروخ محمل بمواد نووية الأسبوع الماضي، على تصميم ومعدلات الأمان في المفاعل النووي بالضبعة، والمقرر أن تنفذه شركة روساتوم الروسية، وهي نفس الشركة المسؤولة عن تجارب التشغيل للصاروخ النووي الذي حدث به تسرب، بل إن التخوف طال السلع الغذائية، لا سيما الاستراتيجية منها، والتي لا غنى عنها في حياة المصريين، مثل "رغيف العيش"، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على ما يزيد على 40% من استهلاكها السنوي من القمح، والعامل الرئيسي فى إنتاج رغيف العيش على القمح المستورد من روسيا.
اقرأ المزيد من الأخبار
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، ووفقا للاتفاقية تقدم الصين لمصر منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان صينى، لتنفيذ مشروعات يتم الاتفاق عليها لاحقا، وتأتي الاتفاقية في إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتي تتجسد في الزيارات المتبادلة بين السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.
خرفان-واضحى-العيد (6)

بالأسعار والأماكن.. كيف تشتري أضحية العيد؟

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أسعار وأماكن بيع أضحية العيد بالمحافظات المختلفة مؤكدة على طرح اللحوم البلدية بسعر 95 جنيها للكيلو بينما أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين على وجود وفرة في لحوم الأضاحي هذا العام تصل إلى 10%. وحددت وزارة الزراعة أماكن بيع أضحية العيد بعدد من المحافظات عبر منافذها العديدة التي سيتم من خلالها حجز واستلام الأضحية فضلا عن مديريات هيئة الإصلاح الزراعي والجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية كما حددت عددا من المواصفات لاختيار الأضحية السليمة.
حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

هذا اليوم.. انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا

في مثل هذا اليوم 24 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1148: لويس السابع ملك فرنسا يحاصر دمشق أثناء الحملة الصليبية الثانية. في عام 1798: القائد الفرنسي نابليون بونابرت يدخل مع قواته الغازية إلى القاهرة. في عام 1854: محمد سعيد باشا يستلم حكم مصر خلفًا لابن أخيه عباس حلمي الذي اغتيل في 13 يوليو. في عام 1977: انتهاء حرب الأيام الأربعة بين مصر وليبيا.
سامح-شكري (1)

بعد هدم البيوت.. مصر ترد على التصعيد الإسرائيلي بالقدس

أدانت مصر التصعيد الذي تشهده مدينة القدس بعد قيام السلطات الإسرائيلية بهدم عدة مبان سكنية في وادي الحمص جنوب المدينة، مؤكدة في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، رفضها لأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس بما يتنافى مع مقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وغيرها من الاتفاقات الدولية والإنسانية، وحذر البيان من مخاطر تأثير هذه الأعمال على جهود تحقيق السلام العادل والشامل، مشددا على موقف مصر الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والعمل على استئناف المفاوضات بغية الدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org