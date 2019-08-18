مصر تُنسق مع الصين لإقامة مصنع سيارات كهربائية

تحرير:أ.ش.أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

سيارة كهربائية

أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التنسيق مع ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية في الصين والتفاهم لإجراء ترتيبات لزيارة وفد مصري لمقر الشركة قريبا من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة النصر للسيارات بهدف توطين هذه الصناعة في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاعي الزراعة والصناعة.

ووقّعت مصر والصين، في 27 أبريل الماضي، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، وذلك على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" ببكين.وشهد وزير الإنتاج الحربي محمد العصار، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية في مصر.ووقع الاتفاقية