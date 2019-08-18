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روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
قوات الأمن السعودي - صورة أرشيفية
قوات الأمن السعودي - صورة أرشيفية
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم". وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر". وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
وجدد البيان حرص وزارة الداخلية على "أمن الوطن والمواطن والمقيم"، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة "لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".وكانت موجة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أيام، بعد مجاهرة أحد الأشخاص بالمعصية، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه
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المسماري

الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
تفجير-ارهابي-بدمشق

بينهم زعيم قبلي.. مقتل وإصابة 11 في تفجير بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في تفجير قنبلة زرعت في سيارته شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية، في بيان، أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد. من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية.
سيول-في-السودان (2)

143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.
قوات الاحتلال - فلسطين

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
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صحف

صحف السعودية: تصعيد إيران يربك الأوروبيين

تنوعت عناوين الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت تطورات الاتفاق النووي والاستعداد لموسم الحج مانشيتات الصحف. نبدأ من إيران حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوح أمس، بتنفيذ ثالث خطوة للحد من التزامات بلاده في إطار خطة الانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي. وقال ظريف إن بلاده عازمة على تنفيذ الخطوة الثالثة، لافتا إلى أن بعض دول مجموعة "4+1" الموقعة على الاتفاق النووي طالبت طهران بعدم تنفيذ الخطوة، لكنه أكد أن تنفيذ الاتفاق من عدمه هو قرار إيران.
التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
فيسبوك

«فيسبوك» تكشف شبكة لجان إلكترونية في الشرق الأوسط

برز أثر الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في التأثير على الناخبين عبر موقع "فيسبوك". ويبدو أن هذا السلاح وصل إلى الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت، خلال هذا الأسبوع بإزالة عدة صفحات ومجموعات وحسابات كانت متورطة في سلوك منسق غير مسموح به على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام". وقالت الشركة عبر موقعها "فيسبوك نيوزروم": "إننا وجدنا عمليتين منفصلتين، واحدة في الإمارات ومصر، والأخرى في السعودية".
المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
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