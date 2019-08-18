روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م
قوات الأمن السعودي - صورة أرشيفية
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم".
وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر".
وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
وجدد البيان حرص وزارة الداخلية على "أمن الوطن والمواطن والمقيم"، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة "لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".وكانت موجة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أيام، بعد مجاهرة أحد الأشخاص بالمعصية، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه
وجدد البيان حرص وزارة الداخلية على "أمن الوطن والمواطن والمقيم"، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة "لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".
وكانت موجة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أيام، بعد مجاهرة أحد الأشخاص بالمعصية، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه للأطفال. فيما دشّن مغردون وسم "مغتصب الحفر"، وطالبوا من خلاله بضبطه ومعاقبته على هذه الجريمة.
وطالب بعض المغردين عبر الوسم بتوقيع أقسى العقوبة على هذا الشخص بسبب بشاعة الجريمة التي ارتكبها بحق الأطفال، فضلاً عن نشره لصور الجريمة.
كما طالب البعض الآخر بتطبيق عقوبة الإعدام عليه بعد ضبطه ليكون عبرة لغيره.
ونصح العديد من المغردين أولياء الأمور بتوعية الأطفال وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول الاقتراب منهم بطريقة غير سوية.