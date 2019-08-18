روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

قوات الأمن السعودي - صورة أرشيفية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم". وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر". وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وجدد البيان حرص وزارة الداخلية على "أمن الوطن والمواطن والمقيم"، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل حزم وصرامة "لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره".وكانت موجة من الغضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ أيام، بعد مجاهرة أحد الأشخاص بالمعصية، وقيامه بنشر صور لجريمة اغتصابه