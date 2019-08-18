ساسي وجمعة وعلاء يشاركون في تدريبات الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م

الزمالك

شارك الثلاثي عبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الإياب أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأكدت جاهزية الثلاثي للمشاركة في المباريات القادمة بعد أن حصلوا على راحة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة. كما شهد المران مشاركة محمد أوناجم في التدريبات التي قادها طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، كما شهد المران غياب أحمد سيد زيزو الذي حصل على راحة بناء على قرار من الجهاز الفني.

كما حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الذهاب أمام بطل الصومال، حيث اكتفت هذه المجموعة بالجري حول الملعب ثم توجهوا لأداء بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية. وعقد طارق يحيى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق