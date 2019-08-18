رياضة

ساسي وجمعة وعلاء يشاركون في تدريبات الزمالك

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣٧ م
الزمالك
الزمالك
شارك الثلاثي عبد الله جمعة وفرجاني ساسي ومحمود علاء في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم على ملعب النادي استعدادا للقاء الإياب أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وتأكدت جاهزية الثلاثي للمشاركة في المباريات القادمة بعد أن حصلوا على راحة من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الزمالك بسباعية نظيفة. كما شهد المران مشاركة محمد أوناجم في التدريبات التي قادها طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق، كما شهد المران غياب أحمد سيد زيزو الذي حصل على راحة بناء على قرار من الجهاز الفني.
كما حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الذهاب أمام بطل الصومال، حيث اكتفت هذه المجموعة بالجري حول الملعب ثم توجهوا لأداء بعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانيزيوم، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية. وعقد طارق يحيى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق
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الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
لاسارتي - تدريب-الأهلي

أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.
منتخب-الناشئين-لليد (4)

أرقام قياسية لنجوم منتخب الناشئين لليد

لم يكتف لاعبو المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب مونديال اليد للناشئين بعد فوزهم على منتخب ألمانيا 32 -28، بل تفوقوا على أنفسهم وحصدوا كل الألقاب الفردية فى في بطولة كأس العالم لليد، التى أقيمت فى مقدونيا، لتضاف إلى التتويج التاريخى للمنتخب بمونديال الناشئين لأول مرة في التاريخ. الألقاب الفردية نجح خلالها أحمد هشام السيد في الفوز بلقب أفضل لاعب فى البطولة الدولية، كما توج حسن وليد الظهير الأيسر للمنتخب بلقبين وهما هداف البطولة وذلك برصيد 51 هدفًا، بالإضافة إلى لقب أفضل لاعب فى مركزه.
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محمد-عواد‎

عواد: أتمنى عودة جنش..وسأرد على من هاجموني في الملعب

علق محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، على فوز الفريق الأبيض بسباعية نظيفة على بطل الصومال، في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وأعرب عواد عن سعادته بالمشاركة بقميص نادى الزمالك ومتمنيًا لزميله «جنش» العودة إلى الملاعب في أقرب وقت. وقال عواد في تصريحات عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع عبر قناة «المحور»: «شعور جميل إنك تمثل فريق الزمالك، وبداية جيدة لنا فى البطولة الإفريقية».
طارق-يحيى‎

طارق يحيى: شيكابالا مفاجأة.. وأنا تحت أمر الزمالك

علق طارق يحيي المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على الفوز بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأشار يحيى إلى أن الفرحة بالانتصار يجب أن تكون على قدر المباراة وأن أعيننا يجب أن تكون صوب النهائى. وقال طارق يحيي، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض عبر فضائية «المحور»: «اشتغلنا بدنيا على الصفقات الجديدة، حاولنا إخراج أحسن مستوى منهم، وأعتقد أنهم لم يقدموا سوى 60 % فقط من مستواهم هذا الموسم».
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

الزمالك يكتسح بطل الصومال في افتتاح مشواره الإفريقي

في ليلة تألق فيها شيكابالا وأشرف بن شرقي حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على نظيره ديكاداها بطل الصومال، بنتيجة 7-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الدور التمهيدي ، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، سجل الأهداف السبعة، أشرف بن شرقي هدفين، وهدف لكانو مولي بالخطأ في مرماه، وعمر السعيد ومحمود الونش وكريم بامبو ومصطفى محمد. المباراة كانت بمثابة وحدة تدريبية للاعبي القلعة البيضاء، وسط سيطرة كاملة للاعبي الزمالك الذين لعبوا بحرية كاملة وسهولة، ونجحوا في تسجيل سبعة أهداف في شباك بطل الصومال.
جماهير الزمالك

هاشتاج جديد لجماهير الزمالك يشعل السوشيال ميديا

دشن بعض جماهير نادي الزمالك "هاشتاج" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بعنوان «جمهور_الزمالك_إيد_واحدة»؛ وذلك للتعبير عن حبهم للنادي الأبيض، وبعد إطلاق الهاشتاج تصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من الرواد من عشاق القلعة البيضاء، وجاء ذلك قبل ساعات من ضربة بداية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد (2019- 2020)، بمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.
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