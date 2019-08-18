رياضة

كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

محمود الخطيب منذ أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي حصل على تفويض من المجلس بالإشراف على ملف الكرة نظرًا للموهبة التي كان يمتلكها وهو لاعب كرة قدم لا مثيل له
تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
السقوط في 6 بطولات البداية كانت يوم 30 أبريل 2018 بعد أن ودع فريق الأهلي بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة بهدف نظيف أمام فريق الأسيوطي "بيراميدز حاليًا"، وفي الثاني من نوفمبر، ظن الجميع أن الأهلي حسم لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف،
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الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (4)

ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
سيميوني‎

سيميوني يؤكد عدم إصابة جواو فيليكس

على الرغم من عدم تسجيل جواو فيليكس في فوز أتلتيكو مدريد أمس على خيتافي بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2019- 2020 للدوري الإسباني "لا ليجا"، فإنه كان نجم الفريق الأول، ليخرج مدرب الفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني ويؤكد سلامته وجاهزيته للمباراة التالية، بعد خروجه في الشوط الثاني مع شكوك حول تعرضه للإصابة. وقال سيميوني: "عانى جواو فيليكس من شد عضلي، فقررنا إخراجه من أرض الملعب، هو في حالة جيدة الآن، من الصعب خوض مباراتك الأولى في هذا الدوري، وأمام فريق قوي دفاعيا، لم يحصل على المساحات في الشوط الأول".
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الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

5 أسماء مرشحة لقيادة الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي

علمت «التحرير»، من مصادر داخل مجلس إدارة نادي الأهلي أن هناك عدة أسماء مرشحة لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك حال استقر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، على إقالة الجهاز الفني للمارد الأحمر، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي، بعد سقوط الفريق أمام نظيره بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ليودع على أثرها المارد الأحمر بطولة كأس مصر من دور الـ16، وبتلك الهزيمة يكون بيراميدز قد أقصى الأهلي من كأس مصر للمرة الثانية على التوالي.
الخطيب

الأهلي يكشف حقيقة أزمة الخطيب ولاسارتي باجتماع الحسم

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كافة الأنباء التي تم تداولها عن حدوث أزمة في اجتماع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن الأمور تمت كما خُطط لها خلال الاجتماع من مناقشة القائمة المحلية والإفريقية، والتوصل لقرارات حاسمة قبل القيد الإفريقي المقرر له غدًا الاربعاء، موضحًا أن هناك جلسة أخرى سيتم عقدها خلال 24 ساعة من أجل القرارات النهائية.
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