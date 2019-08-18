كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

محمود الخطيب منذ أن تولى رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي حصل على تفويض من المجلس بالإشراف على ملف الكرة نظرًا للموهبة التي كان يمتلكها وهو لاعب كرة قدم لا مثيل له

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ م

محمود الخطيب

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.

السقوط في 6 بطولات البداية كانت يوم 30 أبريل 2018 بعد أن ودع فريق الأهلي بطولة كأس مصر من دور الثمانية بالخسارة بهدف نظيف أمام فريق الأسيوطي "بيراميدز حاليًا"، وفي الثاني من نوفمبر، ظن الجميع أن الأهلي حسم لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي، بثلاثة أهداف لهدف،