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الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م
اللواء أحمد المسماري
اللواء أحمد المسماري
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.
ولفت المسماري إلى أنه "بحسب الاتفاقيات الدولية، فإن أي منشأة تخرج من الاستخدام المدني إلى الاستخدام العسكري، فإن الحماية القانونية تسقط عنها".من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى تبني موقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا.جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، عقب
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الامن السعودي

روج للرذيلة.. القبض على «مغتصب الحفر» بالسعودية

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية في السعودية، إلقاء القبض على شخص جاهر وروج لممارسة الرذيلة مع الأطفال من خلال محادثة مصورة تحت عنوان "مغتصب الحفر"، بحسب "روسيا اليوم". وقال في بيان، إنه "وبالإشارة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيام شخص بالترويج لممارسة الرذيلة مع الأطفال، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم في ذلك، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر". وأشار إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على المتهم، وسيتم التحقيق معه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".
تفجير-ارهابي-بدمشق

بينهم زعيم قبلي.. مقتل وإصابة 11 في تفجير بباكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية مقتل زعيم قبلي موالي للحكومة في تفجير قنبلة زرعت في سيارته شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضافت الشرطة الباكستانية، في بيان، أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل أربعة أشخاص آخرين وإصابة ستة أثناء تحركهم في المنطقة، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية اليوم الأحد. من جهتها، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم. يشار إلى أن المنطقة الحدودية الجبلية كانت معقلًا لطالبان والقاعدة وغيرهما من الجماعات المسلحة وطردت باكستان المسلحين من المنطقة عبر سلسلة من العمليات العسكرية.
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143 متوفى ومصابا وانهيار 13500 منزل في سيول بالسودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأحد، وفاة 46 مواطنًا بسبب السيول والأمطار وإصابة 97 شخصًا ونفوق 3137 حيوانًا. ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وكيل وزارة الصحة، سليمان عبد الجبار، قوله: "تأثرت 16 ألف أسرة بالأمطار الأخيرة فى 16 ولاية، عدا ولايتى وسط دارفور والنيل الأزرق". وأكد عبدالجبار، تأثر 56 محلية تشمل 202 قرية بجانب انهيار 9500 منزل كليًا و4 آلاف منزل جزئيًا، فضلًا عن انهيار 3148 مرحاضًا كليًا و2500 مرحاض جزئيا، مشيرًا الى تأثر منطقة جنوب الحزام بالخرطوم بالأمطار.
قوات الاحتلال - فلسطين

مخابرات الاحتلال تقتحم ملعبا بالقدس وتمنع دوريا رياضيا

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلب برج اللقلق في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وأزالت اللافتات الموجودة في الملعب لدوري العائلات المقدسية الذي كان من المقرر أن يجري افتتاحه اليوم. وهاجمت قوات الاحتلال الخاصة التي رافقت عناصر المخابرات المواطنين هناك واعتدت على عدد منهم بالضرب وأخلت الملعب بالكامل. يأتي منع هذه الفعالية الرياضية بعد منع فعالية قانونية، يوم أمس السبت، هدفت لتعريف المواطنين المقدسيين سبل التصدي لهدم منازلهم من قبل الاحتلال، في ظل تصاعد الهجمة التي تنفذ ضد الوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
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سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يوافق على الهدنة الأممية خلال العيد

أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، قبولها المقترح الأممي لهدنة خلال العيد، وذلك بعد ساعات من رفض الجيش المقترح الذي قبلته حكومة الوفاق في بيان لها، ويشمل هدنة خلال أيام عيد الأضحى. وأضافت حكومة الوفاق أن الهدنة ستشمل توقف الاشتباكات في كافة المناطق، وحظر أنشطة الطيران، وعدم تحرك أو تحشيد أي قوات من الطرفين، مطالبة البعثة الأممية بتولي ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات. من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي بمقتل اثنين من موظفي الأمم المتحدة في انفجار سيارة ملغمة بمنطقة الهواري غرب بنغازي شرق ليبيا.
غسان-سلامة

«هدنة العيد».. هل تنهي الفشل الأممي في ليبيا؟

بعد تزايد الشكوك في قدرة الدور الأممي على الوصول إلى حل للأزمة في ليبيا، يحاول غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليبيا، البحث عن مخرج لحل النزاع القائم في ليبيا والتعامل مع الأزمة ووضع آليات لحلها. سلامة شدد على أنه في ظل استمرار المعارك الدائرة لا يمكن تأجيل قرار وقف الحرب في ليبيا إلى أجل غير مسمى، وهو ما دعاه إلى تقديم مقترح جديد لإعادة الأطراف المتحاربة في البلاد إلى سكة العملية السياسية. وتكافح ليبيا من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي في ظل انعدام الأمن وحالة الانقسام منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يقصف موقع طائرة تركية استهدفت حجاجا

أعلن الناطق باسم غرفة عمليات (الكرامة) التابعة للجيش الليبي العقيد محمد فرج العوامي، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج، قائلا إن الطائرة المسيرة كان يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيم الإخوان الإرهابي، واستهدفت طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة، مضيفا: "كان لا بد أن يكون الجزاء من جنس العمل، وصدرت الأوامر لضرب مصدر خروج الطائرة التي قامت بارتكاب هذه الجريمة".
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