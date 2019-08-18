الجيش الليبي: أحبطنا مخططا لإنشاء قاعدة جوية تركية

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

اللواء أحمد المسماري

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الضربة النوعية التي شنتها المقاتلات على مخزن للطائرات المسيرة في مطار مصراتة، أحبطتت مخططا لتحويله إلى قاعدة جوية تركية. وأضاف المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن الضربة النوعية "منعت خطرا كبيرا جدا على الدولة الليبية يتمثل في إنشاء قاعدة جوية تركية". وأوضح أن العملية العسكرية "الاستراتيجية" استغرقت شهرين للإعداد لها عبر الاستطلاع والمعلومات، إذ تبين أن هناك نوايا لتحويل مطار مصراتة إلى قاعدة جوية لاستيعاب الطائرات التركية المسيرة والعتاد القادم من تركيا.

ولفت المسماري إلى أنه "بحسب الاتفاقيات الدولية، فإن أي منشأة تخرج من الاستخدام المدني إلى الاستخدام العسكري، فإن الحماية القانونية تسقط عنها".من جهته، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أمس السبت، المجتمع الدولي إلى تبني موقف مبدئي لوقف الاشتباكات في ليبيا.جاء ذلك في تغريدة على "تويتر"، عقب