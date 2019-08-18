تركي آل الشيخ يهنئ منتخب الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م

تركي آل الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تتويج منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد ببطولة العالم التى أقيمت فى مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية 32-28. وهنأ تركى المنتخب الوطنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث قال: "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها أبناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يا رب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقياداتها وشعبها الطيب".

توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية