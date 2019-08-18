رياضة

تركي آل الشيخ يهنئ منتخب الناشئين لليد

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠١ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تتويج منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد ببطولة العالم التى أقيمت فى مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية 32-28. وهنأ تركى المنتخب الوطنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث قال: "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها أبناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يا رب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقياداتها وشعبها الطيب".
توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
منتخب-الناشئين-لليد (3)

رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
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مونديال اليد للناشئين..تعرف على منافس مصر بدور الـ16

يلتقى المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين مع نظيره المنتخب السلوفيني فى دور الـ16 من بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا وذلك بعد خسارة المنتخب السلوفيني أمام المنتخب النرويجى بنتيجة 34- 25 فى ختام مواجهات دور المجموعات بالمجموعة الأولى، لتحتل النرويج المركز الثالث، بينما جاء المنتخب السلوفيني في المركز الرابع ليلتقي مع المنتخب الوطني متصدر المجموعة الثانية، بعد تعادل فرنسا مع السويد 32- 32. وأنهى المنتخب الوطنى لليد مواليد 2000 دور المجموعات متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، وذلك بعد الفوز على المجر بنتيجة 31- 24 فى ختام الدور الأول.
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منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
تركى ال شيخ

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
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