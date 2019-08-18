أول تعليق من لاسارتي عقب إقالته من تدريب الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ م

لاسارتي

في أول تعليق من مارتن لاسارتي، المدير الفني المُقال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وجه المدرب الأوروجواياني رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب توجيه الشكر له من مجلس إدارة النادي، بعد توديع مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد فريق بيراميدز والخسارة بهدف دون رد، ليضرب الأزرق موعدًا مع فريق حرس الحدود يوم 28 من أغسطس الجاري، بينما يتولى محمد يوسف مهمة المدير الفني المؤقت للقلعة الحمراء لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا للاسارتي.

وكتب لاسارتي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «أنا أشعر بالأسف لكل جماهير الأهلي، وحزين لأنني لن أستمر بهذا النادي العظيم مجددًا». واختتم قائلًا: "أنا الآن أحد مشجعي هذا النادي.. شكرا". وقررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي،