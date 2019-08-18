بالوتيللي يعود للكالتشيو عبر بوابة بريشيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

بالوتيللي

يعود المهاجم الأسمر بالوتيللي مجددًا إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة بريشيا، الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى، حيث أعلن النادي رسميا عن اتفاقه مع اللاعب على التعاقد لمدة 3 سنوات، ليعود بذلك إلى المدينة التي نشأ فيها وقضى فيها جزءًا من طفولته. وسبق للمهاجم الدولي صاحب الـ29 عاما اللعب أيضا لأندية إنتر ميلان، ومانشستر سيتي وليفربول، وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن اللاعب كان على وشك التوقيع لنادي فلامنجو البرازيلي، قبل أن يستقر في النهاية على الانتقال إلى بريشيا في مسقط رأسه.

من جانبه أصدر بريشيا بيانا مساء اليوم الأحد، كاشفا أن رغبة بالوتيللي حسمت المفاوضات، وأنه سيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي بالنادي. وتأتي عودة بالوتيللي إلى الكالتشيو، بعد ثلاث سنوات من رحيله عن إيه سي ميلان، قضاها في الدوري الفرنسي بقميصي نيس ومارسيليا. وأفادت تقارير صحفية إيطالية،