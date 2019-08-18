رياضة

بالوتيللي يعود للكالتشيو عبر بوابة بريشيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
بالوتيللي
بالوتيللي
يعود المهاجم الأسمر بالوتيللي مجددًا إلى الدوري الإيطالي عبر بوابة بريشيا، الصاعد حديثا إلى الدرجة الأولى، حيث أعلن النادي رسميا عن اتفاقه مع اللاعب على التعاقد لمدة 3 سنوات، ليعود بذلك إلى المدينة التي نشأ فيها وقضى فيها جزءًا من طفولته. وسبق للمهاجم الدولي صاحب الـ29 عاما اللعب أيضا لأندية إنتر ميلان، ومانشستر سيتي وليفربول، وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن اللاعب كان على وشك التوقيع لنادي فلامنجو البرازيلي، قبل أن يستقر في النهاية على الانتقال إلى بريشيا في مسقط رأسه.
من جانبه أصدر بريشيا بيانا مساء اليوم الأحد، كاشفا أن رغبة بالوتيللي حسمت المفاوضات، وأنه سيتم تقديمه لوسائل الإعلام غدًا الإثنين في مؤتمر صحفي بالنادي. وتأتي عودة بالوتيللي إلى الكالتشيو، بعد ثلاث سنوات من رحيله عن إيه سي ميلان، قضاها في الدوري الفرنسي بقميصي نيس ومارسيليا. وأفادت تقارير صحفية إيطالية،
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
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رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
رونالدو‎ (1)

كريستيانو رونالدو: أفتقد ريال مدريد

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، بجائزة "أسطورة ماركا" الإسبانية، وسط حضور فلورنتيو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، تتويجه لمسيرته الرياضية الناجحة كلاعب كرة القدم، وبعد استلام الجائزة، تحدث رونالدو، قائلا: "مدريد مدينة مميزة، أسافر كثيرًا ولكن يوجد عدد قليل من المدن مثلها، الكثير من هذه الجائزة مستمدة مما فعلته في ريال مدريد.. سأحتفظ بهذه الجائزة في مكان جميل للغاية بمتحف بلدي.. أشكر كل من ساعدني في تحقيق ذلك، إنه فخر لي، ولم يكن من السهل عليّ مغادرة ريال مدريد بعد السنوات العديدة التي قضيتها في صفوفه".
نيمار

نيمار لن يخوض أي مباراة ودية مع سان جيرمان

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يخوض أي مباراة ودية مع فريقه باريس سان جيرمان قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 11 أغسطس. وأشارت الصحيفة الرياضية اليومية إلى أن البرازيلي الذي لم يقم الألماني توماس توخل باختياره ضمن التشكيلة التي واجهت إنتر ميلان الإيطالي (5-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) وديا، السبت، لن يخوض أيضا المباراة ضد إف سي سيدني الأسترالي، المقررة الثلاثاء في سوجو، ولن يخوض نيمار أيضا مباراة كأس الأبطال الفرنسية ضد رين، السبت المقبل، في شينزن الصينية؛ بسبب الإيقاف.
كلوب (2)

كلوب: لا نعيش في أرض الأحلام مثل السيتي

قال المدرب الألماني يورجين كلوب، إن فريقه ليفربول لا يعيش على أرض الأحلام مثل مانشستر سيتي، حيث يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات كل صيف، مشيرًا في الوقت ذاته إلى عدم شعوره بالغيرة من القوة الاقتصادية الكبيرة لفريق السيتي، وقال كلوب في هذا الشأن: "لا يمكن التحدث عما يقوم به باقي الفرق، لا أعرف كيف يفعلون ذلك، علينا دفع الكثير من الفواتير، استثمرنا أموالا في هذا الفريق، ولم نستثمر هذا الصيف، ولكننا لا نعيش في أرض الأحلام حيث يمكننا فعل كل شيء نريده.
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