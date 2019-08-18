الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م

منتخب الناشئين لليد

أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.

ووجه نجم وقائد المنتخب الوطني التهنئة لاتحاد كرة اليد والجهاز الفني للمنتخب الفائز بالبطولة بقيادة مجدي أبو المجد، وحسين زكي وحمادة الروبي، وكل اللاعبين الذين قدموا بطولة رائعة، وأصبحوا نجوم وأبطال العالم في هذه الفئة العمرية. متوقعًا أن يحترف أغلب لاعبي هذا المنتخب في المرحلة المقبلة. وعن أفضل اللاعبين