رياضة

الأحمر: منتخب الناشئين حقق إنجازا غير مسبوق لكرة اليد

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٤ م
منتخب الناشئين لليد
منتخب الناشئين لليد
أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم، ونجاحه في التغلب على كل كبار العالم في اللعبة وتقديم مستوى رائع أبهر كل المتابعين. وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
ووجه نجم وقائد المنتخب الوطني التهنئة لاتحاد كرة اليد والجهاز الفني للمنتخب الفائز بالبطولة بقيادة مجدي أبو المجد، وحسين زكي وحمادة الروبي، وكل اللاعبين الذين قدموا بطولة رائعة، وأصبحوا نجوم وأبطال العالم في هذه الفئة العمرية. متوقعًا أن يحترف أغلب لاعبي هذا المنتخب في المرحلة المقبلة. وعن أفضل اللاعبين
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
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رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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تركي آل الشيخ يهنئ منتخب الناشئين لليد

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على تتويج منتخب الناشئين المصرى لكرة اليد ببطولة العالم التى أقيمت فى مقدونيا، بعد الفوز على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية 32-28. وهنأ تركى المنتخب الوطنى عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث قال: "مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها أبناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يا رب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقياداتها وشعبها الطيب".
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منتخب مصر للناشئين يهزم السويد في مونديال اليد

نجح منتخب مصر للناشئين لكرة اليد في تحقيق الفوز اليوم الثلاثاء، على نظيره منتخب السويد بنتيجة 32- 28 ، في أولى مباريات الفراعنة ببطولة كأس العالم تحت 19 عاما، في نسختها الثامنة المقامة حاليا بمقدونيا خلال الفترة من 6 حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة 24 منتخبًا، وحسم ناشئو الفراعنة الشوط الأول لصالحهم بنتيجة 16- 15، بينما نجحوا في زيادة فارق الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، الذي انتهى بفوز ناشئي الفراعنة 32- 28، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات فرنسا، المجر، الصين تايبيه، وكندا.
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