تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

تحرير:محمد عبد المنعم - تصوير: سامح أبو الحسن ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م

وزيرة الثقافة خلال افتتاح محكى القلعة

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.

وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد