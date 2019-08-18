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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

تحرير:محمد عبد المنعم - تصوير: سامح أبو الحسن ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
وزيرة الثقافة خلال افتتاح محكى القلعة
وزيرة الثقافة خلال افتتاح محكى القلعة
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد
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القلعه

تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
صلاح-بن-البادية

من هو صلاح بن البادية الذي غنى بـ«فرح السودان»؟

"فرح السودان".. احتفالات أطلقتها قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، فى أنحاء البلاد من أجل الاحتفال بتوقيع اتفاقية رسمية بين قادة المجلس العسكري الانتقالي فى الخرطوم وممثلي المعارضة، لتقاسم السلطة بعد المرحلة الحساسة الماضية التي عاشها السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير. وشهدت مراسم التوقيع الرسمية، تقديم الفنان السوداني صلاح بن البادية، وصلة غنائية وطنية ألهبت مشاعر الحضور والمشاهدين. وهو صلاح الجيلي محمد أبو قرون، من مواليد أم دوم 1937، نشأ وترعرع ما بين أم دوم وأبو قرون، اشتهر بـ"ابن البادية" بسبب ارتباطه بالبادية.
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القلعه

تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تفاصيل افتتاح القومي للمسرح.. فاروق الفيشاوي الحاضر الغائب

بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، انطلق حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة بالسلام الجمهوري، وأعقبه تقديم ضيوف شرف الدورة الحالية، وهم: سميرة محسن، جلال الشرقاوي، حسين العزبي، محيي الشرقاوي، سمير صبري، شوقي حجاب، سهير المرشدي، هدى وصفي، سمير سيف، محمود حميدة، عزت العلايلي، وسط تصفيق جهموري حاد، أعقب ذلك عرض مسرحي راقص صامت، وتلا هذا العرض كلمة مدير المهرجان إسماعيل مختار.
على-الحجار

تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
عاش-هنا (2)

آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
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