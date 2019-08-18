تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)
تحرير:محمد عبد المنعم - تصوير: سامح أبو الحسن
١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٦ م
وزيرة الثقافة خلال افتتاح محكى القلعة
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد
وكرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، وهم المطربون "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، عبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية، عبد الحكيم تقي الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة".
تلا ذلك فريق كايرو ستيبس بمشاركة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وبقيادة المايسترو وعازف البيانو سبستيان موللر، وقدم مجموعة من أعماله التي تمزج بين الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز.
واختتم حفل الافتتاح بمطربة الأوبرا مي فاروق وقدمت للجمهور باقة مختارة من أغاني الطرب العربى التى اشتهرت بأدائها.
يذكر أن الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا).
كما شارك كل من، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر.