قائمة شرف الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

منتخب الناشئين لكرة اليد

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وفيما يلي نستعرض قائمة الشرف التي استطاعت تحقيق الإنجاز الكبير: يتكون الجهاز الفني لمنتخب الناشئين لكرة اليد من مجدي أبو المجد مديرًا فنيا وحسين زكي مدربا عاما وحمادة الروبي مدربا لحراس المرمى ومحمد إمام محلل الأداء وعمرو عصام طبيب الفريق ومحمد عبد المنعم المدير الإداري. بينما تضم قائمة اللاعبين كلًا