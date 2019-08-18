بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م

منتخب اليد

بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

المنتخب الوطني صعد متصدرًا عن المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تذيل منتخب كندا المجموعة بلا نقاط. وفي دور المجموعات حقق