رياضة

بعد التتويج.. تعرف على مشوار مصر في مونديال اليد

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
منتخب اليد
منتخب اليد
بعد نتائج رائعة ومشوار حافل بالانتصارات، نجح المنتخب الوطني في التتويج بلقب مونديال اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
المنتخب الوطني صعد متصدرًا عن المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما حلت السويد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ثم جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ثم احتلت المجر المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وجاءت تايوان في المركز الخامس برصيد نقطتين، ثم تذيل منتخب كندا المجموعة بلا نقاط. وفي دور المجموعات حقق
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توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.
منتخب-الناشئين-لليد (3)

رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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قائمة شرف الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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منتخب مصر للشباب لكرة اليد (3.) (4)

الحلم تحقق.. الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
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منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 في مونديال اليد للناشئين

تأهل المنتخب الوطني المصري للناشئين لكرة اليد مواليد 2000 لدور الـ16 ببطولة كأس العالم المقامة حاليًا بمقدونيا، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على نظيره المنتخب الكندي، بنتيجة (47 - 20)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، في الجولة قبل الأخيرة من الدور الأول. وتساوى منتخب مصر للناشئين في النقاط مع منتخبات السويد وفرنسا والمجر بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، ليضمن التأهل لدور الستة عشر قبل المواجهة الأخيرة أمام المجر يوم الاثنين المقبل.
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (4)

منتخب مصر يحقق فوزه الثاني في مونديال اليد للناشئين

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد ثاني انتصاراته في بطولة كأس العالم على حساب نظيره منتخب تايوان في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بنتيجة 36-25 أي بفارق 11 نقطة، وذلك بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-15. منتخب مصر يقع في المجموعة الثانية، إلى جانب الخماسي المجر، فرنسا، السويد، تايوان، كندا، ولعب الفراعنة قبل هذه المباراة مواجهتين، الأولى كانت أمام السويد في السادس من أغسطس وفازت مصر (32-29)، والثانية كانت أمام فرنسا في السابع من أغسطس وخسرت (28-24).
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