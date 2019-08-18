جريمة

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م
سلاح خرطوش - صورة أرشيفية
سلاح خرطوش - صورة أرشيفية
فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، لكشف ملابسات الحادث، وبالفحص تبين أنه في أثناء حضور المجنى عليه حفل عرس بقرية سندوة أطلق "محمد. ج" منجد، عيارا ناريا من "فرد خرطوش" كان بحوزته ابتهاجا بالعرس نتج عنه إصابة المجنى عليه بإصابته المشار إليها، وفر هاربا.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم
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مطار-القاهرة (5)

ضبط مواد مخدرة مع مخرج سينمائي في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه عُثر على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ"ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا". وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
أحمد-عـز (3)

أجر عز في الممر وولاد رزق 2 ضمن نفقة «توأم زينة»

نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، وقالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة، إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
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بندقية-خرطوش

مصرع سائق توكتوك بـ«خرطوش» في حفل زفاف بشبرا الخيمة

تسبب بائع متجول في شبرا الخيمة في مقتل سائق "توكتوك" بطلق ناري، إذ أطلق عدة رصاصات من فرد خرطوش ابتهاجا بحفل زفاف ابنة شقيقه فاستقر طلق نارى في رأس المجنى عليه وتوفى في الحال، وتم نقل الجثة إلى مستشفى النيل وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، إشارة من مستشفى النيل بوصول "ع ع ر - 19 سنة - سائق توكتوك" مصاب برش خرطوش بالرأس وتوفي فور وصوله المستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
بندقية-خرطوش

رايح أجامل.. ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة طالب

ارتبك قائد إحدى السيارات فجأة قبل مروره بكمين أمنى بطريق الكورنيش بنطاق محافظة القليوبية، وحاول المرور بين السيارات بشكل غير طبيعى وعندما اشتبهت القوات المكلفة بالكمين فيه، استوقفته وقامت بتفتيش السيارة فوجدوا بندقية خرطوش وطلقات من ذات العيار. تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بتمكن الخدمات الأمنية المعينة بخدمة كمين الكورنيش - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، من ضبط السيارة قيادة المدعو "محمود.ا.م"، 30 عامًا، طالب، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش و6 طلقات من ذات العيار داخل شنطة السيارة وتم التحفظ عليها.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
مشاجرة - أرشيفية

دماء واتهامات.. 5 مصابين في «معركة جيرة» بطوخ

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال بطوخ، حيث تلقى اللواء طارق العجيزى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى، بوصول طرف أول "رضا ع. ا." 27 عامًا، عامل بمقلة، مصابا بجرح طعنى نافذ بالعنق وشقيقه "علي" 31 عامًا، عامل، مصابا بجرح قطعى بالرأس طوله حوالى 10 سم، وطرف ثاني "محمد م. ر." 40 عامًا، صاحب مقلة، مصابا بكدمات وسحجات، وشقيقيه "السيد" 46 عامًا، حاصل على بكالوريوس علوم، مصابا بجرح قطعي باليد اليمنى، و"سعيد" 42 عامًا، مدير صيانة بإحدى الشركات، مصابا بكدمات وسحجات.
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