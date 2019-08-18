مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

تحرير:هيثم بطاح ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ م

سلاح خرطوش - صورة أرشيفية

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.

على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، لكشف ملابسات الحادث، وبالفحص تبين أنه في أثناء حضور المجنى عليه حفل عرس بقرية سندوة أطلق "محمد. ج" منجد، عيارا ناريا من "فرد خرطوش" كان بحوزته ابتهاجا بالعرس نتج عنه إصابة المجنى عليه بإصابته المشار إليها، وفر هاربا.تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم