جريمة

ضبط مواد مخدرة مع مخرج سينمائي في مطار القاهرة

تحرير:أ ش أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
مطار القاهرة -أرشيفية
مطار القاهرة -أرشيفية
أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه عُثر على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ"ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا". وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.
وفي السياق نفسه، ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، الأسبوع الماضي القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي
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بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
أحمد-عـز (3)

أجر عز في الممر وولاد رزق 2 ضمن نفقة «توأم زينة»

نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، وقالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة، إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
طعن-بالسكين

ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
ممدوح-غراب-محافظ-الشرقية

محافظ الشرقية: تسمم 61 من معازيم «فرح غزالة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الحصيلة الرسمية للمواطنين ضحايا واقعة التسمم الغذائي في حفل عرس بقرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مؤكدًا ارتفاع أعداد المصابين إلى 61 مواطنًا، أغلبهم من أهالي القرية، بينهم رجال ونساء وأطفال في أعمار متفاوتة، حيث جرى نقل 31 مصابًا منهم إلى مستشفى «صيدناوي» الجامعي، و15 مصابًا إلى مستشفى «الزقازيق» العام، ومثلهم إلى مستشفى «الأطفال» بمنطقة «صيدناوي» بعاصمة المحافظة، إذ يخضعون لفحوصات طبية ولن يغادروا المستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء.
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مطار-القاهرة (3)

إحباط تهريب مخدرات في مطار القاهرة (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة، والجهات المختصة من ضبط عددٍ من الخطابات البريدية تحوي مواد مخدرة. وأسفر تفتيش الخطابات عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (31 بذرة لنبات القنب المخدر "الماريجوانا" - 75 قرصا مخدرا لعقار الإكستاسي – كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 6 جرامات - كمية من مادة M.D.M.A المخدرة وزنت 111 جراما "المادة الفعالة لمخدر الإكستاسى" – كمية لمادة THC المخدرة "المادة الفعالة لمخدر الحشيش" وزنت 45 جراما - 10 طابع LCD المخدر).
مطار-القاهرة

ضبط عملات أثرية في طرد قادم من التشيك بمطار القاهرة

في ضربة جديدة تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية، داخل طرد قادم من التشيك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنه 1983 وتعديلاته. جاء ذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك DHL، تم الكشف على مشمول البوليصة رقم 1623772264 الواردة من التشيك باسم «ا. م. ع» وبفتح الطرد تبين وجود 9 عملات معدنية قديمة داخل الطرد تم الشكك في أثريتها. وبعرض العملات على لجنة الآثار أفادت بأثريتها، وأن تاريخها يرجع للعصر الإغريقي والبطلمي.
مركز-تأهيل

مكافحة المخدرات تداهم «مراكز الموت» في التجمع الخامس

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الشرقية- القاهرة) والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وقطاع الأمن العام، تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع، اللواء علاء سليم.
رجال-الجمارك-بمطار

إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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