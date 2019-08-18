ضبط مواد مخدرة مع مخرج سينمائي في مطار القاهرة

تحرير:أ ش أ ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

مطار القاهرة -أرشيفية

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة.وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الأحد، إنه تم الاشتباه في مخرج سينمائي قادم من هولندا، وبتفتيش حقائبه عُثر على كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش وعلبة مشروم مشبع بالـ"ماريجوانا"، و2 كارت بها 10 بذور "ماريجوانا" داخل كتالوج لزراعة البذور و3 أكياس "ماريجوانا". وأشار المصدر إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط.

وفي السياق نفسه، ألقت قوات الأمن بمطار القاهرة، الأسبوع الماضي القبض على مصري قادم من لندن في رحلة ترانزيت فى جدة، وبحوزته 84 شريطا من عقار الترامادول المخدر، تحوي 1222 قرص ترامادول، حاول تهريبها بدسّها بين طيات ملابسه المودعة فى حقائب السفر، وبسببها بدا الارتباك على وجهه، ما أثار ريبة رجال الأمن ومسؤولي