هكذا تفاعل النجوم مع إنجاز منتخب اليد

توالت رسائل التهنئة على المنتخب الوطنى لناشئي اليد وذلك بعد التتويج التاريخى بلقب كأس العالم لليد، وذلك لأول مرة فى تاريخه حيث أشاد الجميع بالمجهود العظيم للمنتخب .
أنهالت التهنئة على المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا وذلك بعدما توج بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
وتغنت العديد من الشخصيات العامة والصفحات الرسمية للاتحادات والأندية المصرية بالإنجاز التاريخي لمنتخب اليد، وكان أبرزهم تعليق الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى تغنى بالأداء البطولى للفراعنة .
الاتحاد الدولى لكرة اليد
تغنى الإتحاد الدولى لكرة اليد بفوز المنتخب المصرى بالطبولة الدولية قائلا
وتغنت العديد من الشخصيات العامة والصفحات الرسمية للاتحادات والأندية المصرية بالإنجاز التاريخي لمنتخب اليد، وكان أبرزهم تعليق الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى تغنى بالأداء البطولى للفراعنة .
الاتحاد الدولى لكرة اليد
تغنى الإتحاد الدولى لكرة اليد بفوز المنتخب المصرى بالطبولة الدولية قائلا عبر حسابه الرسمى على "تويتر":"منتخب مصر هو البطل ، أصبحو أول فريق إفريقي يحصد اللقب بفوز مستحق".
عبدالله السعيد
تركي ال شيخ
تغنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على حصد منتخب ناشئى المصري لليد بطولة كأس العالم عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، حيث قال:"مبروك لأم الدنيا الفوز ببطولة العالم للناشئين في كرة اليد، اللعبة التي دائمًا ما يشرف فيها ابناء النيل وطنهم بجانب باقي الرياضيين في كل الألعاب، يارب دايمًا الخير والتقدم لمصر وقيادتها وشعبها الطيب" .
حازم إمام
نشر حازم أمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تغريدة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر ر لتهنئة منتخب مصر لكرة اليد، قائلا:"الف مبرووك رجالة اليد ابطال العالم للناشئين لأول مرة مبرووك لمصر والمصريين ،وشكر وتقدير لكل من وقف وراء هذا الإنجاز واخص زميلي وصديقي كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد وكل المنظومة ".
الاتحاد المصرى لكرة السلة
تقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة بالتهنئة لمجلس إدارة اتحاد اليد المصري منتخب الناشئين ببطولة كأس العالم .
الاتحاد المصرى لكرة القدم
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة لإتحاد كرة اليد برقية تهنئة وذلك للإنجاز التاريخي الذى حققه المنتخب
وزير الشباب والرياضة
وأشاد وزير الرياضة أشرف صبحى إلى أن إنجاز منتخب اليد للناشئين هو إنجاز غير مسبوق فى تاريخ كرة اليد المصري وأكد صبحي أن هذه الإنجازات العالمية سنراها قريبًا فى العديد من اللعبات الرياضية التى تنافس فى المحافل الدولية .
أحمد الأحمر
أكد أحمد الأحمر نجم الزمالك ومنتخب مصر في كرة اليد أن منتخب الناشئين حقق إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعد الفوز بكأس العالم وقال الأحمر خلال مداخلة هاتفية لاستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن هذا الجيل من اللاعبين سيكون له دور مهم في السنوات المقبلة والمنافسة ستكون قوية في المنتخب الأول، في ظل وجود منتخب فائز بمونديال الناشئين وآخر فائز ببرونزية العالم للشباب التي أقيمت في إسبانيا.
حسن يسرى
تغنى حسن يسرى نجم الزمالك و منتخب مصر السابق لكرة اليد بناشئي الفراعنة، قائلا:" لديهم خبرة بسبب تواجدهم مع اللاعبين الكبار خلال الفترة الماضية وتم صناعة تاريخ لاسماء اللاعبين جميعا"
وأضاف حسن يسرى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت ":" أن هذا النجاح تم بسبب التزام المنظومة جميعا من لاعبين داخل وخارج الملعب ولابد من أستغلال هذا الجيل بالانضمام مع لاعبى منتخب 98 لبناء منتخب قوى قادر على المنافسة فى بطولة كأس العالم 2021 القادم".
نادى الزمالك
هنأ نادى الزمالك، منتخب ناشئى اليد حيث كتب على الصفحة الرسمية للقلعة البيضاء: "منتخب مصر يتوج بكأس العالم لكرة اليد للناشئين للمرة الأولي في تاريخه، بلد الأهرامات تحقق إنجاز تاريخي غير مسبوق كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق اللقب"
النادى الأهلى
هنأ النادى الأهلى المنتخب عبر حسابه الرسمى لكرة اليد على موقع" فيسبوك" قائلا:"منتخب مصر أول منتخب غير أوروبي يتوج ببطولة كأس العالم للناشئين".
وادى دجلة
تغنى نادى وادى دجلة بمنتخب الناشئين عبر صفحتة الرسمية على "فيس بوك "، قائلا:"?مبروك لمنتخب مصر تتويجه ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين للمرة الأولي في التاريح ليحقق إنجاز غير مسبوق".
محمد صلاح
حرص محمد صلاح على تهنئة منتخب كرة اليد وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ألف مبروك لمنتخب اليد.. أبطال العالم".
فرج عامر
علق فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة على تتويج المنتخب قائلا:"أتقدم لشعب مصر العظيم بأغلى التهانى بمناسبة فوز المنتخب المصرى ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين".