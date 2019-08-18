هكذا تفاعل النجوم مع إنجاز منتخب اليد

توالت رسائل التهنئة على المنتخب الوطنى لناشئي اليد وذلك بعد التتويج التاريخى بلقب كأس العالم لليد، وذلك لأول مرة فى تاريخه حيث أشاد الجميع بالمجهود العظيم للمنتخب .

تحرير:محمد جمال ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٣ م

منتخب الناشئين لليد

أنهالت التهنئة على المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا وذلك بعدما توج بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وتغنت العديد من الشخصيات العامة والصفحات الرسمية للاتحادات والأندية المصرية بالإنجاز التاريخي لمنتخب اليد، وكان أبرزهم تعليق الاتحاد الدولى لكرة اليد الذى تغنى بالأداء البطولى للفراعنة . الاتحاد الدولى لكرة اليد تغنى الإتحاد الدولى لكرة اليد بفوز المنتخب المصرى بالطبولة الدولية قائلا