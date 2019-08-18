رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

منتخب مصر

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.

وتحدث هشام نصر في تصريحات صحفية، عقب تتويج الفراعنة بمونديال اليد للناشئين، قائلًا: "منحنا كل شخص دوره المناسب في الخطة، واستقطبنا مدربين مميزين لمختلف المنتخبات". وواصل حديثه، قائلًا: "وضعنا خططنا، هدفنا المقبل هو كأس الأمم الإفريقية 2020 في تونس، وسنحاول الفوز باللقب والتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020". واختتم: