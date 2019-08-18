باريس سان جيرمان يسقط أمام رين في الدوري الفرنسي

تحرير:سعد الدين محمود ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

باريس سان جيرمان

تمكن رين من إسقاط ضيفه باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء اليوم الأحد، بملعب "روزاهون بارك"، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز. سيطر لاعبو باريس سان جيرمان، بقيادة مدربهم الألماني توماس توخيل على مجريات اللعب منذ الدقائق الأولى بشكل سريع، وسط تماسك من دفاع أصحاب الأرض طوال نصف الساعة الأولى، قبل أن يتمكن المهاجم الأورجواياني إدينسون كافاني في الدقيقة 36 من إحراز هدف التقدم للضيوف.

وانتفض رين بعد هدف كافاني في محاولة لتعديل النتيجة، وهو ما تحقق بعد مرور 8 دقائق من هدف كافاني، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وشهد الشوط الثاني الصاعقة الثانية من رين في الدقيقة 48 عن طريق رومان ديل كاستيو، لتتعقد الأمور تماما على فريق العاصمة الفرنسية، الذي كثف محاولاته لإدراك