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ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

تحرير:وكالات ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٧ م
دونالد ترامب
دونالد ترامب
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن هذه المقابلة جزء من الجهود الإعلامية الأمريكية لتسويق "صفقة القرن" عند القراء العرب.وجدد كوشنر انتقاداته للقيادة الفلسطينية، لأنها، حسب قوله، نجحت في إفشال جهوده.وقال صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "كان هناك جمع غفير من رجال الأعمال وممثلي شركات عالمية، وكان هناك كثيرون
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الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
تحطم-طائرة

تحطم طائرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في نيويورك

قتل شخص وفُقد ثانٍ وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 303" ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك، حسبما نقل تليفزيون "إن بي سي" عن السلطات المحلية. وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت أمس، السبت، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس. وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان، بينما نجا الثالث، وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة، كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.
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هل يخسر ترامب الرئاسة بسبب أخطاء البنتاجون؟

يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل رئيسي على التطورات الاقتصادية والسياسات العامة في الداخل والخارج، من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة، إلا أنه لم يعمل لبعض العوامل الاستراتيجية حسابًا دقيقًا في خططه للفوز بولاية جديدة بالبيت الأبيض العام المقبل. وبالنظر إلى الولايات التي رجحت كفة ترامب في الانتخابات التي أجريت عام 2016، فإن هناك مخاوف واضحة من أن تتغير خريطة تأييد تلك الولايات، ومن ثم تحولها إلى الحزب الديمقراطي في الاستحقاق الرئاسي بالعام المقبل.
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بوريس-جونسون (1.) (2)

هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
المناظرة الديمقراطية

ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
المناظرة الديمقراطية 1

عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
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رسائل سياسية أمريكية من اختبار «أرو 3» مع إسرائيل

لم يتوقف دور الولايات المتحدة الأمريكية في التوترات المتصاعدة مع إيران عند زيادة تواجدها العسكري في مضيق هرمز، ضمن خطة أكثر شمولًا لإعادة الانتشار في الخليج العربي مجددًا، ولكن الدور الأمريكي امتد أيضًا ليشمل تأمين إسرائيل. العلاقة التي تجمع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بدأت بشكلها الحالي في منتصف القرن الماضي تقريبًا، استدعت أن تبعث الولايات المتحدة بمجموعة من رسائل التهدئة والطمأنة لإسرائيل بشأن التوترات المتصاعدة مع إيران منذ شهر مايو الماضي.
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