في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م

الخطيب

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.

خلال الفترة التي قضاها مجلس الأهلي بقيادة الخطيب، تولى الإدارة الفنية لفريق الكرة 4 مدربين، البداية كانت مع حسام البدري، الذي رحل في الخامس عشر من مايو عام 2018، بعد الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بثنائية نظيفة، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفي12 يونيو عام 2018، أعلن الأهلي تعاقده مع