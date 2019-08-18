رياضة

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

تحرير:علي الزيني ١٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
الخطيب
الخطيب
مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
خلال الفترة التي قضاها مجلس الأهلي بقيادة الخطيب، تولى الإدارة الفنية لفريق الكرة 4 مدربين، البداية كانت مع حسام البدري، الذي رحل في الخامس عشر من مايو عام 2018، بعد الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي بثنائية نظيفة، في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وفي12 يونيو عام 2018، أعلن الأهلي تعاقده مع
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كيف سقط ملف الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
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الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
لاسارتى

كواليس خلاف الخطيب ولاسارتي بسبب القائمة الإفريقية

شهد اجتماع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وطه إسماعيل رئيس اللجنة وعضوية الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، خلافا حادا بين اللجنة والمدير الفني، حيث شهد الاجتماع مناقشة القائمتين الإفريقية والمحلية واستعراض رؤية الجهاز الفني. وعلمت «التحرير» كواليس الخلاف الذي نشب بين الخطيب ولاسارتي، من أجل مناقشة اللاعبين الذي سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.
محمود-الخطيب (2)

الأهلي يشكو رئيس الزمالك للنائب العام

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بقيادة محمود الخطيب، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، بعد الإساءة التي وجها الأخير لمسؤولي القلعة الحمراء. وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن مجلس الأهلي كلفه بتقديم ببلاغ للنائب العام، لافتًا إلى أنه سينفذ التكليف خلال الساعات المقبلة. وقال المستشار القانوني للقلعة الحمراء، في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: «تم تكليفي من مجلس إدارة النادي الأهلي، بالتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك، وسأقوم بالتنفيذ خلال ساعات».
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