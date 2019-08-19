رياضة

موراتا يقود أتلتيكو للفوز على خيتافي

تحرير:محمد جمال ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٩ ص
الفارو موراتا
الفارو موراتا
حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافى بهدف دون رد، فى الدورى الإسبانى (الليجا)، خلال الموسم الحالى 2019-2020 والتى أقيمت اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وخطف الروخي بلانكوس الفوز بهدف وحيد سجله ألفارو موراتا مهاجم الفريق، لحصد الاتليتي أول ثلاث نقاط له فى الدورى الإسبانى . ولم يخسر أتلتيكو مدريد فى آخر 13 مباراة لعبها أمام خيتافى فى الدورى، محافظا على نظافة شباكه في جميع المواجهات، وبعد هذا الفوز السابع للاتليتى فى تاريخه خلال افتتاحه للدورى
بدأ الشوط الأول بسيطرة الروخي بلانكوس لكن كعادته سيميونى المدير الفنى للأتليتي كان يلعب بطريقة دفاعية، واستطاع ألفارو موراتا أن يسجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 23 من زمن اللقاء بتمريرة من المدافع الإنجليزى كيران تريبير المنضم حديثا لصفوف الروخى بلانكوس . بدأ الشوط الثانى على نفس مستوى الشوط الأول
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