رئيس الزمالك يكشف موقف المرشحين للانتخابات التكميلية

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ ص

الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك، إغلاق اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين للانتخابات التكميلية للزمالك، المقرر اجرائها ايام 5 و 6 و 7 سبتمبر المقبل، على 4 مقاعد «أمين صندوق، و3 أعضاء» أبوابها في التاسعة من مساء أمس الأحد. وأوضح خلال فيديو تم نشره على قناته بموقع «يوتيوب» أنه طبقا للمادة الـ17 من لائحة النادي، أنه في حالة كان عدد المرشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه، أو عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب، يتم عرض الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على نجاحهم بالتزكية.

وكشف أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات التكميلية ضمت كلا من: أشرف زكي، على منصب أمين الصندوق، وأحمد مرتضى، وأحمد عادل، وحماده أنور على منصب العضوية. وعلى ضوء اللائحة، سيتم عرض أسماء الرباعي المذكور على الجمعية العمومية لنادي الزمالك، للتصويت بأي طريقه، وعدم إقامة انتخابات. وكان رئيس القلعة البيضاء،