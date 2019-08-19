رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب
تحرير:سعد الدين محمود١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
منتخب ناشئين اليد
كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين.
وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.
وقال نصر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم فهم التصريح بشكل خاطئ، وزارة الشباب والرياضة هي الداعم الأول والوحيد لكرة اليد ولم تتأخر الوزارة عن دعمنا في المعسكرات".
وتابع:"بعد الفوز ببرونزية كأس العالم منذ أسابيع حصل كل لاعب على مكافأة قدرها
وقال نصر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم فهم التصريح بشكل خاطئ، وزارة الشباب والرياضة هي الداعم الأول والوحيد لكرة اليد ولم تتأخر الوزارة عن دعمنا في المعسكرات".
وتابع:"بعد الفوز ببرونزية كأس العالم منذ أسابيع حصل كل لاعب على مكافأة قدرها 59 ألف جنيه، أما اللاعبين الحاليين فسيحصل كل لاعب على 110 أو 120 ألف جنيه تقريبًا".
وأستكمل "المبلغ الذي تم ذكره هو 1500 دولار وليس 1500 جنيه، وهذا قرار فوري من مجلس الادارة ليس له علاقة بمكافأة الوزارة".
واستمر في حديثه: «نحرص على التعاقد مع أفضل الأجهزة الجديدة لكي نعلم الأجيال القادمة بأحدث طرق التدريب، والمدربين الناشئين والشباب هم من يحصدون الميداليات».
واعلن رئيس اتحاد اليد عقب انتهاء مباراة النهائي بأن مكافأة كل لاعب 1500 جنيه وفقاً للائحة.