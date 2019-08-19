رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص

منتخب ناشئين اليد

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.

وقال نصر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم فهم التصريح بشكل خاطئ، وزارة الشباب والرياضة هي الداعم الأول والوحيد لكرة اليد ولم تتأخر الوزارة عن دعمنا في المعسكرات". وتابع:"بعد الفوز ببرونزية كأس العالم منذ أسابيع حصل كل لاعب على مكافأة قدرها