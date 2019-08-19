رياضة

رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ ص
منتخب ناشئين اليد
منتخب ناشئين اليد
كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.
وقال نصر في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "تم فهم التصريح بشكل خاطئ، وزارة الشباب والرياضة هي الداعم الأول والوحيد لكرة اليد ولم تتأخر الوزارة عن دعمنا في المعسكرات". وتابع:"بعد الفوز ببرونزية كأس العالم منذ أسابيع حصل كل لاعب على مكافأة قدرها
اقرأ المزيد
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».
أتليتكو-مدريد‎

موراتا يقود أتلتيكو للفوز على خيتافي

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافى بهدف دون رد، فى الدورى الإسبانى (الليجا)، خلال الموسم الحالى 2019-2020 والتى أقيمت اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وخطف الروخي بلانكوس الفوز بهدف وحيد سجله ألفارو موراتا مهاجم الفريق، لحصد الاتليتي أول ثلاث نقاط له فى الدورى الإسبانى . ولم يخسر أتلتيكو مدريد فى آخر 13 مباراة لعبها أمام خيتافى فى الدورى، محافظا على نظافة شباكه في جميع المواجهات، وبعد هذا الفوز السابع للاتليتى فى تاريخه خلال افتتاحه للدورى
الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-الناشئين-لليد (3)

هكذا تفاعل النجوم مع إنجاز منتخب اليد

أنهالت التهنئة على المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا وذلك بعدما توج بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
منتخب-الناشئين-لليد (4)

أرقام قياسية لنجوم منتخب الناشئين لليد

لم يكتف لاعبو المنتخب الوطنى بالتتويج بلقب مونديال اليد للناشئين بعد فوزهم على منتخب ألمانيا 32 -28، بل تفوقوا على أنفسهم وحصدوا كل الألقاب الفردية فى في بطولة كأس العالم لليد، التى أقيمت فى مقدونيا، لتضاف إلى التتويج التاريخى للمنتخب بمونديال الناشئين لأول مرة في التاريخ. الألقاب الفردية نجح خلالها أحمد هشام السيد في الفوز بلقب أفضل لاعب فى البطولة الدولية، كما توج حسن وليد الظهير الأيسر للمنتخب بلقبين وهما هداف البطولة وذلك برصيد 51 هدفًا، بالإضافة إلى لقب أفضل لاعب فى مركزه.
منتخب-مصر-لكرة-اليد‎ (2)

ألمانيا تواجه مصر في نهائي مونديال الناشئين لليد

ضرب المنتخب الألماني موعدًا مع المنتخب المصري في نهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عامًا، المقام حاليًا بمقدونيا، بعدما حقق الفوز على نظيره الدنماركي بنتيجة (31 - 23)، وأنهى منتخب ألمانيا أحداث الشوط الأول لصالحه بالتقدم بنتيجة (13 -9)، في المقابل واصل المنتخب "المانشافت" تألقه في الشوط الثاني بعدما حسم اللقاء بفارق 8 أهداف ليلتقي مع منتخب الفراعنة بنهائي البطولة مساء غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء، بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بنتيجة (41 - 36).
منتخب مصر-الناشئين-كرة-اليد (3)

ناشئو مصر يكتبون التاريخ بالتأهل لنهائي مونديال اليد

في إنجاز جديد، تأهل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين إلى نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما اكتسح نظيره المنتخب البرتغالي بنتيجة 41 -36، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن نصف نهائي المونديال المقام بمقدونيا، وأنهى منتخب الفراعنة الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف بنتيجة 20 - 19، وفي الشوط الثاني وسع الفارق لتصبح النتيجة 41 -36، وسينتظر المنتخب الوطني الفائز من مباراة الدنمارك وألمانيا، لمواجهته في نهائي المونديال مساء غد الأحد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org