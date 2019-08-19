بعد أكثر من شهر احتجاز..ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ ص

الناقلة جريس

كشفت بيانات الشحن النهائية، فجر اليوم الأثنين، أن ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" التي احتجزتها القوات البريطانية، منذ يوليو الماضي، تغادر جبل طارق وفق ما ذكرته وكالة اسوشيتد برس. وكانت حكومة جبل طارق رفضت، أمس الأحد، مذكرة أميركية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. وقالت سلطات جبل طارق في بيان: "بموجب القانون الأوروبي، ليس بمقدور جبل طارق تقديم المساعدة التي تطلبها الولايات المتحدة"، إذ تريد واشنطن حجز الناقلة استناداً إلى العقوبات الأميركية على إيران، وفقًا للعربية.

وأوضح البيان، أنه في غضون ذلك قدمت الولايات المتحدة عدة طلبات لتجميد الناقلة، وأصدرت وزارة العدل الأميركية طلباً لاحتجاز الناقلة بناء على العقوبات الأميركية على إيران.وأعيد تسمية الناقلة التي كانت ترفع علم بنما بـ'أدريان داريا' لمواصلة رحلتها ورفعت العلم الإيراني.وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب