رياضة

أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».
واستمر في حديثه: «تم ترشيحي للتواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، ولكني لا أعلم ما هو المنصب». وشدد: «منتخب مصر كان بلا روح في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وهذا يُسأل عنه المدير الفني، لم يكن هناك بدائل بسبب اختيارات المدرب أيضًا، إما تم اجباره على بعض الأسماء أو لم يكن يعرف اللاعبين
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رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.
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موراتا يقود أتلتيكو للفوز على خيتافي

حقق فريق أتلتيكو مدريد الفوز على خيتافى بهدف دون رد، فى الدورى الإسبانى (الليجا)، خلال الموسم الحالى 2019-2020 والتى أقيمت اليوم الأحد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وخطف الروخي بلانكوس الفوز بهدف وحيد سجله ألفارو موراتا مهاجم الفريق، لحصد الاتليتي أول ثلاث نقاط له فى الدورى الإسبانى . ولم يخسر أتلتيكو مدريد فى آخر 13 مباراة لعبها أمام خيتافى فى الدورى، محافظا على نظافة شباكه في جميع المواجهات، وبعد هذا الفوز السابع للاتليتى فى تاريخه خلال افتتاحه للدورى
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في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
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بسبب سلوكه.. باوك يجد صعوبة في التخلص من عمرو وردة

قالت تقارير صحفية يونانية، مساء السبت، إن نادي باوك سيجد صعوبة كبيرة في تسويق المصري عمرو وردة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وذكر تقرير موقع Pagenews اليوناني، أن المدير الرياضي ماريو برانكو، لنادي باوك سالونيكا، سيكون في مهمة صعبة بشأن بيع وردة، رغم إتمامه العديد من عمليات بيع اللاعبين بنجاح في الانتقالات الصيفية. وأوضح، أن برانكو قام ببيع 4 لاعبين، وإعارة 8 غيرهم، فضلا عن انتهاء عقود 9 لاعبين آخرين، وذلك بعد عام من تولي منصبه مع النادي، لكنه رغم ذلك سيواجه صعوبات في التخلص من 2 من لاعبي الفريق اليوناني.
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غالي: لست نادمًا على عدم المشاركة في كأس العالم

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي، والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أنه غير نادم على عدم المشاركة مع منتخب الفراعنة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأوضح غالي، خلال لقائه بحلقة أمس الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة ON sport، أنه رفض تلبية طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، في هذا التوقيت بالاعتذار له في وسائل الإعلام، لأنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار على حد وصفه.
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حسام غالي: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت»

أكد حسام غالي، قائد النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، ومدير الكرة بفريق الجونة، أن البعض لا يحبه بسبب صراحته ووضوحه في آرائه وتعاملاته، معلقًا: «أنا واضح وصريح وهذا لا يعجب البعض ويقولون عني أنني مصدر متاعب لذلك غير مرغوب بي». وأشار غالي، خلال لقائه بحلقة الثلاثاء، من برنامج «ملعب ON» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، إلى أن بعض ممن هاجموه جاءوا له وأكدوا أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت أقول وأتصرف بالشكل الصحيح، وأنه يعلم تمامًا بأن وجهة نظره كانت لابد أن تُدخله في صدامات وتتسبب له في مشكلات عديدة.
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تريزيجيه يوقع على عقود انضمامه لأستون فيلا

كشفت تقارير صحفية عن توقيع محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وفريق قاسم باشا التركي، على عقود انتقاله لصفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليصبح لاعبًا ضمن صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ويرافق زميله في منتخب الفراعنة أحمد المحمدي الذي يلعب مع أستون فيلا منذ عام 2017، وقادهم للتأهل للدوري الممتاز هذا الموسم وكشفت التقارير أن صفقة محمود حسن تريزيجيه كلفت خزينة النادي الإنجليزي 11 مليون يورو حصل عليها نادي قاسم باشا التركي.
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