أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ ص

أحمد حسن

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».

واستمر في حديثه: «تم ترشيحي للتواجد في الجهاز الفني الجديد للمنتخب، ولكني لا أعلم ما هو المنصب». وشدد: «منتخب مصر كان بلا روح في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة، وهذا يُسأل عنه المدير الفني، لم يكن هناك بدائل بسبب اختيارات المدرب أيضًا، إما تم اجباره على بعض الأسماء أو لم يكن يعرف اللاعبين