رياضة

سر ظهور حسن حمدي في مباراة الأهلي وبيراميدز

فجأة ظهر حسن حمدي وجضر لقاء الأهلي وبيراميدز من مقصورة ملعب الجيش وغاب الخطيب رئيس النادي والعامري فاروق عن حضور اللقاء رغم أهميته للجماهير ما آثار علامات استفهام عديدة
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص
حسن حمدي
حسن حمدي
آثار ظهور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة فريق الكرة أمام بيراميدز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، ليودع الأهلي مسابقة الكأس من دور الـ16 للبطولة. حسن حمدي منذ رحيله عن مجلس إدارة الأهلي لم يظهر في أي مباراة سواء في عهد مجلس الإدارة السابق أو المجلس الحالي، وربما تكون المباراة الوحيدة التي حضرها رئيس الأهلي السابق، لقاء المنتخب الوطني أمام أوغندا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.
ظهور حمدي في المدرجات بجوار خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، زاد من الجدل في ظل غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يحضر اللقاء رغم ما أثير حول تواجد الخطيب في الساحل الشمالي، والأمر نفسه بالنسبة للعامري فاروق نائب رئيس النادي المتواجد منذ
اقرأ المزيد
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».
منتخب-الناشئين-لليد (2)

رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الخطيب-العامري

في أقل من عامين.. الخطيب يطيح بـ4 مدربين من الأهلي

مضى ما يقرب من العامين على تولي محمود الخطيب مهام رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، بعد انتخابه في 30 نوفمبر الماضي، رئيسًا للقلعة الحمراء، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية، وحصل على تفويض من مجلس الإدارة، بالإشراف على ملف كرة القدم، لكنه شهد تخبطات كثيرة، أبرزها تغير المدربيين بعد كل تعثر وهو عرف لم يعتاد عليه جماهير المارد الأحمر.
محمود-الخطيب العامرى-فاروق-سيد-عبد-الحافيظ

كيف سقط ملف الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

موت وخراب ديار.. خسائر مالية للأهلي بعد رحيل لاسارتي

المصائب لا تأتي فرادى.. هذا هو حال النادي الأهلي بعد الخروج من دور الـ16 لمسابقة كأس مصر على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس على استاد برج العرب بالإسكندرية، حيث لن يتوقف الأمر عند حد ضياع بطولة محلية جديدة بعد الخروج المبكر من بطولة إفريقيا مع لاسارتي، على يد صن داونز الجنوب إفريقي، فهناك خسارة مالية جديدة تتكبدها خزينة النادي بسبب قرار مجلس الإدارة بإقالة المدير الفني الأورجواياني وجهازه المعاون من تدريب الفريق وتعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً.
لاسارتى مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (2)

الأهلي يعلن إقالة لاسارتي.. ويوسف مديرا فنيا مؤقتا

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، كما قررت اللجنة تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. جاء ذلك القرار بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد الجيش ببرج العرب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org