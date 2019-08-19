سر ظهور حسن حمدي في مباراة الأهلي وبيراميدز

فجأة ظهر حسن حمدي وجضر لقاء الأهلي وبيراميدز من مقصورة ملعب الجيش وغاب الخطيب رئيس النادي والعامري فاروق عن حضور اللقاء رغم أهميته للجماهير ما آثار علامات استفهام عديدة

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ ص

حسن حمدي

آثار ظهور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة فريق الكرة أمام بيراميدز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، ليودع الأهلي مسابقة الكأس من دور الـ16 للبطولة. حسن حمدي منذ رحيله عن مجلس إدارة الأهلي لم يظهر في أي مباراة سواء في عهد مجلس الإدارة السابق أو المجلس الحالي، وربما تكون المباراة الوحيدة التي حضرها رئيس الأهلي السابق، لقاء المنتخب الوطني أمام أوغندا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.

ظهور حمدي في المدرجات بجوار خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، زاد من الجدل في ظل غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يحضر اللقاء رغم ما أثير حول تواجد الخطيب في الساحل الشمالي، والأمر نفسه بالنسبة للعامري فاروق نائب رئيس النادي المتواجد منذ

ظهور حمدي في المدرجات بجوار خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، زاد من الجدل في ظل غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يحضر اللقاء رغم ما أثير حول تواجد الخطيب في الساحل الشمالي، والأمر نفسه بالنسبة للعامري فاروق نائب رئيس النادي المتواجد منذ فترة طويلة في مصيف النادي الأهلي في مارينا بالساحل الشمالي، والذي ابتعد عن الظهرو في النادي في الفترة الماضية.

غياب رئيس الأهلي ونائبه عن حضور لقاء بيراميدز رغم أهميته للجماهير، آثار علامات استفهام واسعة لكن يبقى السؤال الأهم هو لماذا ظهر حسن حمدي الذي لم يعتد التواجد في مباريات الفريق الماضية منذ رحيله عن كرسي رئاسة النادي الأهلي.

المقربون من حسن حمدي أكدوا على أن وجوده في المباراة جاء وفقاً لروايتين الأولى وتتعلق بأنه كان متواجداً في الساحل الشمالي وبدعوة من خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي طالبه فيها بحضور المباراة، ومن ثم لبى الدعوة خاصة أنه كان لديه رغبة في متابعة اللقاء الذي دائماً ما يشهد مباريات مميزة من الفريقين.

هذه الرواية لم تكن مقنعة بعض الشئ لأن حسن حمدي يتواجد أغلب فترات الصيف في الساحل الشمالي وخلال الفترة الماضية التي زادت عن 5 سنوات لم يحضر أي مباراة لفريق الأهلي، فلماذا حضر هذه المباراة؟.

الرواية الثانية التي يرددها المقربون من حسن حمدي تتمثل في أنه استجاب لرغبة الحرس القديم في النادي، الذين طالبوه بضرورة العودة للظهور في المشهد من جديد في ظل عدم قناعتهم بالطريقة التي يدير بها الخطيب النادي منذ توليه رئاسة مجلس الإدارة.

رغبات الحرس القديم وصلت لما هو أبعد من ذلك حيث ظهرت مطالبات لحمدي بضرورة العودة للنادي والترشح في الانتخابات المقبلة لرئاسة النادي، بعدما أثبت الفترة التي قضاها الخطيب في رئاسة النادي، عدم قدرته على تولى هذا المنصب خلال ما يقرب من عامين.

رئيس الأهلي الأسبق مازال يفكر في الأمر خاصة أنه اعتزل العمل العام منذ فترة لكنه يتعرض لضغوط من المقربين منه الذين يراهنون على أنه الوحيد القادر على إعادة الإستقرار للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة في ظل رفض الحرس القديم لعودة محمود طاهر رئيس النادي السابق، الذي يتردد اسمه بقوة مع كل إخفاق يحدث لفريق الكرة خاصة أنه تعاقد مع مدربين أصحاب أسماء كبيرة ونقل النادي نقلة نوعية في الصفقات التي أبرمها، ولم يكن يبخل في الصرف على فريق الكرة طوال فترة رئاسته للنادي وتحديداً بعد ابتعاد علاء عبد الصادق عن منصب مدير قطاع الكرة.

حسن حمدي ابتعد عن العمل في المجال الرياضي بعد أزمة التحقيقات في قضية فساد الأهرام التي كان حمدي مديراً لوكالتها الإعلانية، وشهدت الساعات الأخيرة توجيه الشكر لمارتن لاسارتي ومعاونيه بعد توديع الأهلي مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر على يد بيراميدز، بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي، كما قرر تكليف محمد يوسف المدرب العام بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

