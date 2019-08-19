رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب
تحرير:وكالات
١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
جزيزة جرينلاند
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم.
وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد".
ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قد أكد في تقارير نشرتها وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.وأضاف كودلو لقناة فوكس نيوز، أنه لا يريد التكهن بنتيجة، قائًلا: "أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند"،
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قد أكد في تقارير نشرتها وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.
وأضاف كودلو لقناة فوكس نيوز، أنه لا يريد التكهن بنتيجة، قائًلا: "أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي الراحل هاري ترومان أراد أيضا شراء جرينلاند.
وتابع كودلو، أن الدنمارك تملك جرينلاند وهي دولة حليفة، وتعتبر الجزيزة مكان استراتيجي، وبها الكثير من المعادن النفيسة".
كما تعطي اتفاقية دفاعية بين الدنمارك والولايات المتحدة تعود إلى عام 1951 الجيش الأميركي حقوقا في قاعدة ثول الجوية بشمال جرينلاند.
وقالت رئيسة الوزارء، أن هذا النقاش سخيف، مضيفة أن رئيس حكومة جرينلاند، يوكد أن الجزية ليست للبيع.