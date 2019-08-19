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رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص
جزيزة جرينلاند
جزيزة جرينلاند
قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد". ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.
وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قد أكد في تقارير نشرتها وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.وأضاف كودلو لقناة فوكس نيوز، أنه لا يريد التكهن بنتيجة، قائًلا: "أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند"،
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: إعلان «صفقة القرن» بعد الانتخابات الإسرائيلية

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأحد، عن أن إدارته ستعلن عن خطة السلام الشهيرة بـ"صفقة القرن" بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية، بحسب "العربية". واعترف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، في 7 يوليو الماضي، بفشل "ورشة البحرين"، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ"صفقة القرن" الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأوردت "روسيا اليوم"، عن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
تحطم-طائرة

تحطم طائرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في نيويورك

قتل شخص وفُقد ثانٍ وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز "سيسنا 303" ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك، حسبما نقل تليفزيون "إن بي سي" عن السلطات المحلية. وأوضحت السلطات أن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت أمس، السبت، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس. وذكرت السلطات أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان، بينما نجا الثالث، وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا بجروح خطيرة، كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.
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جزيرة-جرينلاند-الدنماركية (2)

أسباب عسكرية وشخصية تدفع ترامب لشراء جزيرة جرينلاند

أثارت التقارير التي أشارت إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء جزيرة جرينلاند الدنماركية، حالة من الاندهاش في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما أن الأسباب الداعية لذلك لم تكن واضحة بالقدر الكافي في الساعات القليلة الماضية. وحاولت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إيجاد إجابات واضحة لتفسير رغبة ترامب التي تأتي قبل أسابيع قليلة من زيارته المنتظرة إلى الدنمارك الشهر المقبل، والتي من المنتظر أن تحمل مزيدا من الحقائق عن صفقة شراء الجزيرة المحتملة، حال موافقة الدنمارك.
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لماذا يسعى ترامب لشراء جزيرة جرينلاند من الدنمارك؟

من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وَلَعه الشديد بالتفاخر بثروته الضخمة وقوتها الشرائية الفعالة، وهو الأمر الذي يظهر من خلال حرصه على وضع اسمه على المباني والمصاعد في برج ترامب، إلا أن آخر صيحات طموحه كانت شراء أرض أجنبية. طموحات ترامب التي يعلن عنها بشكل مستمر في العديد من الوسائل الإعلامية تمثل النهج الذي يستحوذ على فكر الرئيس الأمريكي، ورغبته في الحصول على كل ما ارتفع سعره وقيمته على مستوى العالم، وهو الأمر الذي قاده إلى التفكير في شراء جزيرة جرينلاند في الدنمارك.
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الدنمارك ترد على ترامب: جزيرة جرينلاند «مش للبيع»

قال وزير خارجية جرينلاند آني لون باجر، أكبر جزيرة في العالم، إن الجزيرة الدنماركية، ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء جرينلاند، بحسب "رويترز". وأضاف الوزير: "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع". فيما اعتبر رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوكه راسموسن، الخبر مجرد "كذبة أبريل" وجاءت في غير موعدها تماما". وناقش ترامب مع مساعديه ومستشاريه فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز".
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ترامب يريد شراء أكبر جزيرة في العالم.. ومستشارون: «نزوة»

ناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مساعديه ومستشاريه في جلسات خاصة فكرة شراء الولايات المتحدة جزيرة جرينلاند، الأكبر في العالم، كوسيلة لتوسيع رقعة الأراضي الأمريكية، بحسب "رويترز". وذكر مصدران لـ"رويترز"أن فكرة شراء الجزيرة الدنماركية ذاتية الحكم، الواقعة بين شمال المحيط الأطلنطي والمحيط المتجمد الشمالي، جرى تداولها كمزحة بين بعض المستشارين لكن آخرين نظروا إليها على نحو أكثر جدية. وطُرحت فكرة شراء جرينلاند لأول مرة في صحيفة وول ستريت جورنال، وعرض الرئيس هاري ترومان شراء الجزيرة في عام 1946 مقابل 100 مليون دولار.
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