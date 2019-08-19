رئيسة وزراء الدنمارك: نرفض بيع الجزيزة لترامب

تحرير:وكالات ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٣ ص

جزيزة جرينلاند

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، إن جرينلاند ليست للبيع، مؤكدة أن فكرة بيعها للولايات المتحدة سخيفة، جاء ذلك بعد أن أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مهتمة بشراء أكبر جزيرة في العالم. وأشارت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن لصحيفة سيرمتسياك، إلى أن جرينلاند ليست للبيع، متابعة أن الجزيرة ملك مواطنيها، ولديها أمل قوي ألا يكون ذلك على محمل الجد". ومن المقرر أن يزور ترامب كوبنهاغن في بداية الشهر القادم، حيث سيكون القطب الشمالي على جدول أعمال الاجتماعات مع فريدريكسن وكيم كيلسن رئيس حكومة جرينلاند، وفقا لموقع العربية.

وكان المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، قد أكد في تقارير نشرتها وسائل الإعلام، الأسبوع الماضي، أن ترامب بحث مع مستشاريه في أحاديث خاصة فكرة شراء جرينلاند.وأضاف كودلو لقناة فوكس نيوز، أنه لا يريد التكهن بنتيجة، قائًلا: "أن الرئيس الذي يعرف بعض الأمور عن شراء العقارات يريد دراسة عملية شراء جرينلاند"،