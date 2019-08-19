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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص
الفنان عمرو دياب
الفنان عمرو دياب
أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
كما طرح أيضًا أغنية «أنا غير» من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي. وتصدر الهضبة «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه"، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا بعد أسبوع من طرحها. وكان «الهضبة» قد طرح برومو لـ(بحبه)، وتفاعل الجمهور
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
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تكريم و4 حفلات لعلي الحجار في أغسطس

كشف الفنان علي الحجار، اليوم السبت، عن تفاصيل حفله الجديد الذى من المقرر أن يحييه فى نادى «إيزى سبورت» بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، يوم 30 أغسطس الجاري، والبرنامج الغنائى للحفل الذي يتضمن تقديم أغانٍ قديمة، منها «ريشة، تجيش نعيش، اوعديني، من غير ما تتكلمي». وأعرب الحجار عن سعادته البالغة بلقاء جمهوره هذا الشهر من خلال 4 حفلات، الأول كان بدار أوبرا دمنهور، والحفل الثانى المقرر إقامته يوم 22 من نفس الشهر، ضمن مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والحفل الثالث على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية يوم 29، ويختتم الشهر بحفل «إيزى سبورت».
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عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

عمرو دياب يتصدر «يوتيوب» بـ«أنا غير» (فيديو)

تصدر الفنان عمرو دياب، موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالبرومو الدعائي الأول لأغنية "أنا غير" من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم، والذي طرحه مساء أمس الثلاثاء، وحقق أكثر من 130 ألف مشاهدة في خلال 12 ساعة فقط. أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، ومن المقرر أن يطرح الألبوم كاملا خلال شهر أغسطس المقبل. وتقول كلماتها: "أنا غير، قلتلك أنا غير كل اللي عدى وفات، روحي لمستي أنا غير، هتحس فرق كبير، أيوه في كل الحاجات".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

تسريب أغنية «بحبه» لعمرو دياب (فيديو)

نشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أحدث أغاني النجم عمرو دياب، "بحبه". ويوم الجمعة الماضي، شارك الهضبة، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "بحبه"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، وبعدها بساعات ظهر في مقطع فيديو وهو يغنيها في إحدى الفعاليات الفنية، ومعه الفنانة دينا الشربيني.
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