عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ ص

الفنان عمرو دياب

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.

كما طرح أيضًا أغنية «أنا غير» من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي. وتصدر الهضبة «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه"، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا بعد أسبوع من طرحها. وكان «الهضبة» قد طرح برومو لـ(بحبه)، وتفاعل الجمهور