رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص

رئيس الزمالك

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.

وأكد رئيس الزمالك، أن ميتشو يعرف تاريخ النادي الأبيض جيدا، ولاعبي الفريق الحاليين، موجها كلامه للمدرب الصربي: «احنا نادي بيكسب وبيعتمد على مجهوده بس، ولا يعتمد على الحكام لتحقيق إنجازات». ووعد رئيس الزمالك بتوفير كل طلبات المدرب الجديد مباشرة، بمساعدة أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي. واستمر