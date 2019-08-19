رياضة

رئيس الزمالك لميتشو: نحن نفوز بمجهودنا وليس بالحكام

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ ص
رئيس الزمالك
رئيس الزمالك
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، كان اختيار النادي الأول فيا لمرحلة الماضية، لكنه قرر عمل مراوغة بالإعلان عن اسم مدير فني آخر، حيث تم اتهامه بالخيانة، في الوقت الذي كان ينهي فيه اتفاقه مع "ميتشو". وأضاف، في بث مباشر تم نقله عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يقدمه خالد الغندور، على قناة المحور، أنه كان يرغب في التعاقد مع ميتشو منذ عامين، خاصة أنه حقق بطولات مع كل نادي، أو منتخب تولى قيادته في السنوات الماضية.
وأكد رئيس الزمالك، أن ميتشو يعرف تاريخ النادي الأبيض جيدا، ولاعبي الفريق الحاليين، موجها كلامه للمدرب الصربي: «احنا نادي بيكسب وبيعتمد على مجهوده بس، ولا يعتمد على الحكام لتحقيق إنجازات». ووعد رئيس الزمالك بتوفير كل طلبات المدرب الجديد مباشرة، بمساعدة أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي. واستمر
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سر ظهور حسن حمدي في مباراة الأهلي وبيراميدز

آثار ظهور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، في مباراة فريق الكرة أمام بيراميدز التي أقيمت مساء السبت وانتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدف دون رد، ليودع الأهلي مسابقة الكأس من دور الـ16 للبطولة. حسن حمدي منذ رحيله عن مجلس إدارة الأهلي لم يظهر في أي مباراة سواء في عهد مجلس الإدارة السابق أو المجلس الحالي، وربما تكون المباراة الوحيدة التي حضرها رئيس الأهلي السابق، لقاء المنتخب الوطني أمام أوغندا في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر.
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أحمد حسن: رفضت ضم عمرو وردة في بيراميدز

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن حسم اسم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة يجب أن يتم في أقرب وقت، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التكهن بنجاح أو فشل حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر. وتابع الصقر، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «السؤال هو، هل الجيل الحالي قادر على مساعدة حسن شحاتة لتحقيق نفس الإنجازات؟، هذا في علم الغيب». وأضاف: «أهم صفة في المدرب الجديد هو قدرته على التعامل مع الضغط، إيهاب جلال وحسام حسن وغيرهم مدربين مميزين ولكن أرى أن الخبرات تتوافر أكبر في كلا من حسن شحاتة وحسام البدري».
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رئيس اتحاد اليد يتراجع: 120 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

كشف هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد المصري عن حقيقة تصريحاته حول المكافأت الخاصة بلاعبيها بعد الفوز بكأس العالم للناشئين. وتوج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة.
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طارق يحيى: اعتذرت عن العمل مع ميتشو

اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تولي منصب المدرب العام في الجهاز الجديد للفريق بقيادة الصربي ميلوتين سريدويفيتش، الشهير بـ"ميتشو" وقال يحيى في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إنه تقدم بإعتذار لمجلس إدارة النادي عن قبول هذا المنصب وأنه أدى دوره المطلوب خلال الفترة الماضية. كان مجلس إدارة الزمالك قد كلف يحيى بتولي تدريب الفريق مؤقتا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي عقب إقالة خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك. واستطاع يحيى أن يقود الفريق للفوز على ديكاداها الصومالي بسباعية نظيفة في الدور التمهيدي بدور الأبطال.
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مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك آخر تطورات اختيار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وحقيقة تصريحات الصربي ميتشو الخاصة بعدم اتفاقه على تدريب الفريق، حيث أوضح المصدر أن مسؤولي القلعة البيضاء توصلوا لاتفاق مع المدير الفني لأورلاندو الجنوب إفريقي عن طريق أحد الوسطاء، لكن بعد دخول الصربي ألكسندر ستانويفيتش في الصورة توقفت المفاوضات مع ميتشو، قبل أن تتجدد مرة أخرى خلال الـ48 ساعة الماضية بناء على رغبة رئيس الزمالك، بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له الأخير بعد الإعلان عن التعاقد مع ستانويفيتش بسبب عمل الأخير في إسرائيل وتواضع سيرته الذاتية.
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رئيس الزمالك يفاجئ القدامى ويختار المدرب الجديد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك من الذين حضروا جلسة رئيس النادي مع القدامى التي عقدها معهم عصر اليوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للفريق، عن استقرار رئيس النادي على التعاقد مع المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ"ميتشو" المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا والحالي لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. وأوضح المصدر أن قائمة المدربين التي تم عرضها خلال الجلسة ضمت 3 مدربين من صربيا ومدربا من إيطاليا ومدربا إسباني وآخر سويسريا وواحدا ألمانيا ويعد الصربي ميتشو هو أقل هذه الأسماء وفقا للمصدر.
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رئيس الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدرب الجديد

أفصح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن هوية المدربين المرشحين لتولي منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفا لخالد جلال، مشيرًا إلى أن أحدهم إيطالي الجنسية، وآخر برتغالي، بالإضافة إلى فرنسي، وصربي، مؤكدا أن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد سيكون مساء اليوم الأربعاء. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الثلاثاء، من برنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة «المحور»، أن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادي، خاض جولة شاقة في عدد من الدول الأوروبية للتفاوض مع أكثر من مدير فني، قبل الاستقرار على مدربين اثنين سيتم حسم التعاقد مع أحدهما خلال الساعات القادمة.
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